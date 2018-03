Donaustadt: Flüstern mit Peter und Tekal im Donaupark

Medizin-Kabarett samt "Zielraum-Interview" am 2. August

Wien (OTS) - Von der Kommunikation zwischen Arzt und Patient bis zur elektronischen Datenerfassung, finanziellen Aspekten und Patientenverfügungen setzt sich das Kabarett-Duo "Peter und Tekal-Teutscher" am Freitag, 2. August, auf der "Bühne Donaupark" (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee und Kaffeehausberg) mit verschiedensten Facetten des Gesundheitswesens auseinander. Die zwei Humoristen gehen ab 19.30 Uhr im heiteren Programm "Patientenflüsterer" auf das Thema "Doping" ein, lösen mit einem "Zielraum-Interview" der besonderen Art Lacher aus und stärken dadurch das allgemeine Wohlbefinden des Publikums. Unerwünschte Nebenwirkungen gibt es gewiss keine, doch soll das "Patientenflüsterer"-Programm schon zahlreiche Menschen von Kummer und Stress befreit haben. Der Eintritt zum "Medizin-Kabarett"-Abend ist frei. Auskunft: Telefon 0699/81 36 82 92.

Utl.: Griechen fragen am 3. August: "Darf es etwas Meer sein?"

Am Samstag, 3. August, beginnt auf der "Bühne Donaupark" ab 16.00 Uhr ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Kinder. Dabei wird eine "Schmink-Aktion" nicht fehlen. "Darf es etwas Meer sein?", fragt das Ensemble "Tsatsiki Connection" am Samstag, 3. August, die Zuhörerschaft im Donaupark. Neben Auszügen aus der letzten CD der Gruppe ("Der Duft des Feuers", "aroma fotias") erklingen traditionelle Rembetiko-Weisen. Ab 19.30 Uhr pflegt Lakis Jordanopoulos mit seinen Freunden den "Blues der Griechen". Wienerische Töne schlägt der populäre Sänger Horst Chmela am Sonntag, 4. August, auf der Freiluft-Bühne im Donaupark an. Unter dem selbstbewussten Titel "Vom Gassenbua zur Kultfigur" wartet der routinierte Unterhalter mit seinen beliebtesten Liedern auf, von "Ana hat immer des Bummerl", "Freund sein" und "Mir san a Weltpartie" bis zu "Der zwölfte Mann" und "Sound of Vienna". Der Zutritt ist bei allen Veranstaltungen kostenlos. Betreut wird die "Bühne Donaupark" vom "Kulturverein Donaustadt" (Ende der Saison 2013: Sonntag, 18. August). Vereinspräsident Herbert Sobotka informiert gerne via E-Mail über den vielfältigen Spielplan: office @ kv22.at und sobotka22 @ aon.at. Detaillierte Programm-Übersicht im Internet: www.buehnedonaupark.at.

