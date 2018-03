KORREKTUR zu OTS 124 - Feuerwehr: Lagerhalle in Floridsdorf in Vollbrand

Korrektur zu OTS_20130730_OTS0124

Wien (OTS) - Im ersten Satz muss es richtig lauten: Dienstag (nicht Montag)

Anbei die korrigierte Meldung:

Feuerwehr: Lagerhalle in Floridsdorf in Vollbrand

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Dienstag gegen 15.00 Uhr Feuer in einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Fensterfirma in der Siegfriedgasse im 21. Bezirk ausgebrochen. Die 400 Quadratgroße Lagerhalle stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen. Insgesamt waren vier Löschleitungen der Feuerwehr unter Atemschutz im Einsatz, die den Brand bis auf kleine Nachlöscharbeiten rasch löschen konnten. Ein Übergriff auf andere Gebäude konnte somit verhindert werden. Personen waren keine gefährdet. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Magistratsabteilung 68

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Diensthabender Presseoffizier

Mobil: 0676 8118 68122

E-Mail: pressestelle @ ma68.wien.gv.at