EANS-News: Österreichische Post AG / CLOSING DER ÜBERNAHME VON 25%-ANTEIL AN ARAS KARGO, TÜRKEI

Nach der kartellrechtlichen Genehmigung erfolgte am 30. Juli

nun das Closing zur Übernahme eines 25%-Anteils am türkischen Paketdienstleister Aras Kargo durch die Österreichische Post AG. 20% wurden von der börsennotierten türkischen Gesellschaft Is Private Equity übernommen, weitere 5% von der Familie Aras, die auch weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung von 75% hält. Der Kaufpreis belief sich auf insgesamt 125 Mio TRY (etwa 49 Mio EUR). Die Österreichische Post verfügt zudem über eine Call-Option in 2016 und hat darin das Recht, auf Basis des Unternehmensergebnisses 2015/2016, weitere 50% der Unternehmensanteile von der Familie Aras zu erwerben.

Aras Kargo ist mit einem Jahresumsatz 2012 von rund 250 Mio EUR sowie ca. 46 Mio Paketen und 32 Mio Dokumenten pro Jahr einer der führenden türkischen Paketdienstleister. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren im Paketgeschäft tätig und hat einen Marktanteil von mehr als 25%. Das Unternehmen verfügt mit ca. 800 Shops, 28 Verteilzentren und 2.600 Zustellfahrzeugen über ein flächendeckendes Netzwerk in der Türkei und beschäftigt rund 5.400 angestellte Mitarbeiter.

