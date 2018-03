SysTrack als Citrix Ready für XenDesktop 7 verifiziert

(PRN) - - Verifizierte Kompatibilität mit der neuesten XenDesktop-Veröffentlichung bietet neue Leistungen, die den Implementierungsprozess beschleunigen, Geschwindigkeitsprobleme lösen und die Endbenutzererfahrung verbessern

Bloomfield Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - Lakeside Software,

der führende

Anbieter von IT-Analytics und Business Intelligence-Lösungen, gab heute bekannt, dass SysTrack



erfolgreich von Citrix als Citrix Ready® für XenDesktop® 7 getestet und verifiziert wurde. Die verifizierte SysTrack-Kompatibilität mit XenDesktop® 7 erleichtert es IT-Fachkräften, Umgebungs- und Benutzerdaten zu sammeln und zu nutzen, um eine verbesserte XenDesktop-Endbenutzererfahrung zu bieten und die unternehmensweite Einführung von Desktop-Virtualisierungsprojekten zu beschleunigen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111212/DE17893LOGO)



Zu den SysTrack-Verbesserungen für XenDesktop 7, die den Virtualisierungsprozess beschleunigen gehören:

-- Umweltbeschreibung - SysTrack [http://www.citrix.com/ready/en/lakeside-software/systrack] analysiert sorgfältig das Benutzergruppenverhalten für einen Einblick in das allgemeine Benutzerverhalten, sodass Gruppen für die Freigabe von Mobilgeräten und für die Anwendungsbeschreibung entwickelt werden können, um die optimale Lieferungsgruppe und die Bilddefinitionen festzulegen. -- Bereitstellungsplan für die Virtualisierung - Unter Nutzung der Citrix AppDNA-Integration für die Anwendungsanalyse sammelt SysTrack [http://www.citrix.com/ready/en/lakeside-software/systrack] tiefe Benutzer- und Anwendungsdaten, die die Basis für komplexe, prädiktive und inferentielle Analysen und darauf aufbauende, hochpräzise mathematische Modelle darstellen, mit denen eine akkurate Bereitstellungsplanung und eine schnelle Implementierung möglich gemacht wird. -- Optimierung der Endbenutzererfahrung - SysTrack [http://www.citrix.com/ready/en/lakeside-software/systrack] ermöglicht den Einblick in XenDesktop 7-Gastbetriebssysteme und in Leistungsmerkmale der unterstützenden Infrastruktur mit verbesserter Koordinierung von tiefen Daten mithilfe der XenDesktop Director-Managementkonsole, um ein Maximum an möglichem Einblick in die Kapazitätsplanung und die Optimierung der Endbenutzererfahrung bereitzustellen.

SysTrack Support für XenDesktop 7 ist mit sofortiger Verfügbarkeit in SysTrack 6.1 enthalten.

Lesen Sie das neue White Paper,

in

dem die Technologie hinter dem SysTrack-Support für XenDesktop 7 erklärt wird.

Zugehörige Zitate

Aimee Catalano, Leiterin der Abteilung Alliance Marketing bei Citrix:

de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1846a2b6 "Lakesides SysTrack-Integrationen mit Citrix-Produkten und -Technologien, die durch unsere enge Zusammenarbeit geschaffen werden, stärken den Wert, den Citrix und Lakeside ihren Kunden zusammen bereitstellen:

schnellere Desktop-Transformationen, eine effiziente Infrastrukturnutzung und eine überlegene Benutzererfahrung."

Brinton Baker, Leiter der Marketingabteilung, Lakeside Software:

de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4564672d "Die Validierung von SysTrack als Citrix Ready für XenDesktop 7 ist die neueste Bestätigung der Kompatibilität von SysTrack mit Citrix-Technologien. SysTrack bietet Citrix-Benutzern mehr Leistung, damit sie ihre Umgebung besser verstehen, messen und leistungsfähiger gestalten können, um die Endbenutzerproduktivität zu verbessern und die Kapitalrendite ihrer Citrix-Infrastruktur zu maximieren.

Informationen zum Citrix Ready-Programm

Das Citrix Ready-Programm identifiziert zertifizierte Lösungen, die als vertrauenswürdige Ergänzung der Virtualisierungs-, Netzwerk- und Cloud-Computing-Lösungen von Citrix empfohlen werden, darunter XenDesktop®, XenApp®, XenServer®, NetScaler®. Die Citrix Ready-Kennzeichnung wird an Third-Party-Produkte vergeben, welche die von Citrix aufgestellten Testkriterien erfolgreich erfüllen. Kunden können sich auf die Kompatibilität des gemeinsamen Lösungsangebots verlassen. Das Citrix Ready-Programm unterstützt branchenführende Allianzen über das gesamte Citrix Partner-Netzwerk, um auch unterschiedlichste Kundenansprüche zu erfüllen. Zurzeit umfasst das Citrix Ready-Programm Partner mit über 22.000 Produkt-Zertifzierungen. Darüber hinaus beinhaltet es auch das Citrix Ready Community Verified-Programm, das Kunden Einblick in über Tausende von anderen Kunden für ihre Produktionsumgebungen zertifizierte Produkte gibt. Weitere Informationen zum Citrix Ready-Programm sind unter www.citrix.com/ready erhältlich. Sie erreichen Citrix Ready über soziale Medien wie den Citrix Ready-Blog und Twitter.

Informationen zu Lakeside Software

Lakeside Software ist der führende Anbieter von Business-Intelligence-Lösungen für IT-Fachleute. SysTrack-Lösungen zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit, für das End-to-End Monitoring, die Problemdiagnose, die VDI-Analyse, -Design und -Planung sowie für die Windows®-Migration vermitteln IT-Fachleuten das nötige Wissen, um die Produktivität erheblich zu steigern und gleichzeitig Kosten zu senken. SysTrack aggregiert Daten auf Benutzerebene von bislang unerreichbarer Tiefe und Qualität. Auf dieser Grundlage liefert die hochentwickelte Berichts- und Informationsfunktion von SysTrack einen beispiellosen Einblick in die Anwendungsnutzung und die Ressourcenauslastung. Weitere Informationen sind unter www.lakesidesoftware.com zu finden.

Lakeside Software® und SysTrack® sind eingetragene Handelsmarken und/oder Handelsmarken von Lakeside Software, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Jurisdiktionen. Citrix®, Citrix Ready® und Citrix XenDesktop® sind eingetragene Handelsmarken von Citrix Systems, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen und sind unter Umständen beim United States Patent and Trademark Office und in anderen Ländern registriert. Alle anderen Handelsmarken und registrierte Handelsmarken sind Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer.

Web site: www.lakesidesoftware.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Ansprechpartner für die Presse,

marketing @ lakesidesoftware.com, +1-248-686-1676