International Endesa B.V. (IEBV) veröffentlicht ersten Halbjahresbericht 2013

Amsterdam (ots/PRNewswire) - International Endesa B.V. (IEBV) hat den ersten Halbjahresbericht für 2013 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2013 erzielte IEBV Bruttoerträge in Höhe von 0,212 Millionen EUR. Das Unternehmen führte die Management- und Verwaltungstätigkeiten über ihre Finanzanlagen und -verpflichtungen einschliesslich von ECP, MTN, Privatplatzierung, Darlehen zwischen Unternehmen und Finanzderivaten durch.

Der Halbjahresbericht 2013 kann hier gelesen und heruntergeladen werden:

http://www.endesa.com/EN/ACCIONISTAS/RENTAFIJA/RENTAFIJA/estadosfinan

cieros

Die International Endesa B.V. ("das Unternehmen") wurde am 10. Juni 1993 in den Niederlanden gegründet. Die Hauptaktivität des Unternehmens besteht in der Vergabe von Anleihen und anderen Finanzinstrumenten und der Verleihung von Mitteln an seine Muttergesellschaft und andere Partnerunternehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an: Francisco

Ramírez Millor, Leiterin für Finanzplanung und -prognosen,

International

Endesa B.V., Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, Niederlande,

framirez @ intendesa.com, Tel.: +31-20-521-87-71, Fax:

+31-(0)20-521-87-99;

Amy van der Weiden, Finanzvorstand, International Endesa B.V.,

Herengracht

471, 1017 BS Amsterdam, Niederlande, avdweiden @ intendesa.com, Tel.:

+31(0)20-521-87-86, Fax: +31-(0)20-521-87-99