Philip Wolfsteiner avanciert bei der GCI Management GmbH zum Manager

Wien (OTS) - Mag. Philip Wolfsteiner, 32, ist bei der GCI Management GmbH, Wien, zum Manager avanciert.

Der gebürtige Oberösterreicher kann bereits langjährige Erfahrung bei der international tätigen Unternehmensberatung vorweisen. Nach seinem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien startete Wolfsteiner 2007 seine Karriere bei GCI Management GmbH.

Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Financial Modelling, operative Leistungssteigerung sowie Performance Management.

GCI Management ist ein Beratungshaus für Unternehmer und Manager im Mittelstand. Im Projektansatz differenziert sich GCI Management durch hohe Umsetzungsorientierung, umfassendes unternehmerisches Verständnis und den Fokus auf die verarbeitende Industrie und industrienahe Dienstleistungen.

Rückfragen & Kontakt:

Elke Ploder

e.ploder @ gci-management.com