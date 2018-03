Uma Thurman ist der Star des Campari Kalenders 2014 "Worldwide Celebrations"

London (ots/PRNewswire) - Die ikonische Filmschauspielerin Uma Thurman soll das Aushängeschild des

Campari Kalenders werden, fotografiert von Koto Bolofo

Campari(R) gibt heute offiziell Uma Thurman als Star des Campari Kalenders 2014 bekannt, dessen Bilder vom angesehenen Modefotografen Koto Bolofo

stammen.

Die ikonische, kantige Schauspielerin wird das Aushängeschild der Ausgabe des Kalenders für das Jahr 2014 sein, der den Titel 'Worldwide Celebrations' trägt. Jeder Monat befasst sich dabei mit einem einzigartigen Fest aus einer Reihe verschiedener Kulturkreise der Welt. Mit diesem bestechenden neuen Thema möchte Campari unterstreichen, wie sehr die Kulturen rund um die Welt heute globaler sind als je zuvor. Für jedes der Feste wird dabei der der durch Leidenschaft, Stil und Charisma geprägte Geist neu interpretiert.

Thurman, die in so berühmten Kassenschlagern wie Pulp Fiction oder Kill Bill zu sehen war, tritt in die Fussstapfen früherer Heldinnen des Campari Kalenders, wie den stilvollen und leidenschaftlichen Schauspielerinnen Salma Hayek, Eva Mendes, Jessica Alba, Milla Jovovich und Penelope Cruz.

Uma Thurman kommentierte ihre Mitwirkung am Campari Kalender 2014 folgendermassen:

"Für eine globale Kultmarke an einem Projekt mitzuwirken, das sich eines derartigen weltweiten Ruhms erfreut, ist ein echtes Vergnügen. Ich bin besonders von dem diesjährigen Thema beeindruckt, denn dadurch kann ich mich gemeinsam mit Campari-Liebhabern auf eine weltweite Entdeckungsreise in Sachen Stil und Leidenschaft begeben. Monat für Monat konnten wir die wahre Essenz einer 'globalen Feier' Dank Koto Bolofo einfangen, der ein hoch angesehener Fotograf mit einem hervorragenden Blick für bestechende, anregende und absolut dynamische Bilder ist."

Koto Bolofo ist der neuste Fotograf, der die Aufnahmen für 15. Ausgabe des renommierten Campari Kalenders festhält. In Südafrika geboren, aufgewachsen in Grossbritannien und heute in Frankreich lebend, ist er ein wahrer Weltbürger, wodurch er dem Thema des Kalenders noch besser gerecht werden kann. Bolofo hat sich mit seinen kraftvollen Porträts, seinen innovativen Modeaufnahmen und seinen zahlreichen Kurzfilmen einen Namen gemacht. Er hat bereits für eine Reihe profilierter Magazine gearbeitet, wie z. B. Vogue, Vanity Fair oder GQ, und Werbekampagnen für Luxusmarken wie Louis Vuitton oder Dior entworfen.

Bolofo ist berühmt für seinen Sinn für lebhafte und dynamische Bilder, mit denen er im Kalender für das Jahr 2014 für Campari-Liebhaber rund um den Globus ein Fenster auf die Welt öffnen wird.

Über seine Aufnahmen für den Campari Kalender 2014 sagt Koto Bolofo:

"Camparis Ethos dafür, immer wieder überzeugende und aussagekräftige Bilder für seinen weltberühmten Kalender zu entwickeln, passt perfekt zu dem, was ich durchwegs mit meiner Arbeit erreichen möchte. Es ist mir eine Ehre, mit einer wunderschönen und begabten Schauspielern wie Uma Thurman an diesem Projekt zu arbeiten, mit dem ich die Gelegenheit hatte, die Grenzen des Kalenders zu auszudehnen und die Leidenschaft und den Stil herausfordernd einzufangen, um die sich das wahrlich inspirierende Thema dieses Jahr dreht.

Bob Kunze-Concewitz, CEO der Gruppo Campari, kommentiert: "Das unvergleichliche Erbe des Campari Kalenders wird auch in diesem Jahr mit dem Ziel fortgesetzt werden, eine noch anregendere und inspirierende Bildwelt bieten. Und wieder einmal werden wir Grenzen überschreiten, um dieFantasie der Menschen Monat für Monat mit Entdeckungsreisen anzuregen, um Feste der Welt zu erforschen und das Thema für dieses Jahr könnte dafür nicht passender sein. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns schon sehr darauf, im späteren Verlauf des Jahres den Kalender für 2014 zu enthüllen."

Über Campari

Campari ist ein zeitgemässer und charismatischer Klassiker. Sein geheimes Rezept, das seit seiner Entstehung in Novara im Jahr 1860 unverändert geblieben ist, bildet die Grundlage einiger der berühmtesten Cocktails weltweit. Campari ist ein Likör, der durch die Lösung bitterer Kräuter, aromatischer Pflanzen und Früchte in Alkohol und Wasser entsteht. Mit seiner kräftigen roten Farbe, seinem starken Aroma und seinem anregenden Geschmack ist Campari seit jeher ein Symbol für Faszination und Genuss, die sich in einem mitreissenden Trinkerlebnis entfalten. Dies sind die Werte, die Campari in aller Welt als eine Ikone stilvoller italienischer Leidenschaft und Vortrefflichkeit berühmt gemacht haben.

Geniessen Sie Campari verantwortungsbewusst

