Plasan Carbon Composites arbeitet gemeinsam mit Toray Industries an leistungsstärkeren Materialien und Technologien

Plasan Carbon Composites (PCC), der führende Anbieter von Carbonfaserlösungen für die Automobilindustrie und Tochterfirma von Plasan Sasa, Inc, dem Vorreiter in Sachen Verbundwerkstoffe, gab heute seine Partnerschaft mit Toray Industries bekannt. Die Zusammenarbeit soll den Kfz- und Handelskunden des Unternehmens neue Möglichkeiten und Lösungen in Sachen Material und Technologie erschliessen. Toray, eine globaler Marktführer bei synthetischer organischen Chemie, Polymerchemie und Biotechnologie, hat als Teil seines Engagements für den weltweiten Kfz-Markt einen Anteil von 20 Prozent an PCC erworben. Als wichtigster Anbieter von carbonfaserverstärkten Verbundwerkstoffen (CFK) im Kfz-Bereich kann PCC diese Partnerschaft dazu einsetzen, neue Möglichkeiten zu finden, das starke Bestreben der Branche zu befriedigen, eine Gewichtsreduktion für die Fahrzeuge zu erreichen.

PCC wurde 2006 gegründet und ist ein Vorreiter der nordamerikanischen Branche der Kfz-Carbonfaserverbundwerkstoffe - angefangen mit den Kotflügeln der Corvette Z06, gefolgt von Karosserieteilen der Corvette ZR1 und der Viper ACR sowie der Motorhaube einer limitierten Auflage des Ford Shelby Mustang. Im Jahr 2010 gab PCC die Gründung eines neuen Kundenentwicklungszentrums in Wixom, Michigan, sowie die Markteinführung eines proprietären Hochgeschwindigkeits-Druckpressverfahrens für CFK-Karosserieteile der Klasse A bekannt.

"Da wir vorhaben, den Markt für CFK-Kfz-Anwendungen sowohl für Klasse-A- als auch für strukturelle Anwendungen auszuweiten, sehen wir einen Bedarf an synergetischen Partnerschaften und sind daher begeistert über unsere neue Kooperation mit Toray", sagte Jim Staargaard, Präsident und CEO von PCC. "Toray ist ein Vorreiter in Sachen Carbonfasertechnologie und -materialien und noch dazu unser Hauptlieferant. Daher gehen wir davon aus, dass die Kombination aus PCCs Möglichkeiten mit Torays Material- und Herstellungstechnik dieser Expansion sehr zuträglich sein wird. Da sich die Branche und die Technologien sehr dynamisch entwickeln, werden wir zugleich auch weiterhin die kostengünstigsten Carbonfasertechnologien erforschen, um das künftige Wachstum zu fördern. Ein gutes Beispiel für diese Forschungsarbeit ist das Oak Ridge Lab Consortium."

Früher in diesem Jahr hatte PCC bekanntgegeben, dass das Unternehmen sämtliche Motorhauben für die 2014 Corvette Stingray sowie zwei Ausführungen von abnehmbaren Dächern liefern wird - hergestellt in einem proprietären Hochgeschwindigkeits-Druckpressverfahren in seiner neuen Produktionsstätte in Walker, Michigan. Beide Produktionsstätten, Wixom und Walker, wurden mit Hilfe der Michigan Economic Development Corp. entwickelt. PCC soll überdies drei grosse äussere Klasse-A-Karosseriebleche für die 2013 SRT Viper liefern, die in seiner Fabrik in Bennington, Vermont hergestellt werden. PCC ist ein Gründungsmitglied des Oak Ridge National Laboratories Carbon Fiber Konsortiums.

Über Plasan Carbon Composites. Plasan Carbon Composites produziert Carbon für die Kfz-Branche: Das Unternehmen ist der führende Tier-1-Lieferant von Carbonfaserteilen und -aggregaten in den USA. PCC hat sich auf die Herstellung von Klasse-A- und strukturellen Teilen für Personenfahrzeuge in mittleren Produktionsvolumina spezialisiert. Als Tier-1-Lieferant arbeitet Plasan mit den Erstausrüster-Kunden daran, Möglichkeiten zur Massereduktion zu analysieren und in Design und Ausführung umzusetzen. Wir helfen bei der Auswahl der Materialien und der besten Methoden, um einen optimalen Einsatz der gesamten Bandbreite an hochwertigen Eigenschaften der Carbonfaser zu gewährleisten und Vorteile nutzbar zu machen, die über eine reine Gewichtsverringerung herausgehen. http://plasancarbon.com

Über Plasan. Plasan ist spezialisiert auf Design, Entwicklung und Produktion von neuartigen Verbundstoffstrukturen für Gewichtsreduktion und Strukturfestigkeit unter Einsatz modernster Herstellungsweisen. Durch die Lösungen, die wir entwickeln, bieten wir unseren Kunden eine Wertsteigerung und kommen so ihren Anforderungen an Stabilität, Gewicht, Performance und Preis entgegen. Wir verwenden dynamische und statische Simulationen, um die Anforderungen und Ergebnisse jeglicher Materiallösung schon zu Beginn des Verfahrens vollständig erfassen zu können, und arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase des Herstellungs- und Lieferprozesses zusammen - von Design und Konstruktion bis hin zu Produktion und Testverfahren. Durch unseren weltweiten Zugriff auf hochmoderne Technik in den Bereichen Simulation und Modellierung, Engineering und Produktion sind wir bei Plasan dazu in der Lage, unseren Kunden die besten Lösungen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten -wie gross die Herausforderung auch sein mag. http://www.plasan.com

