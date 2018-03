VP-Aichinger ad Wien Energie: Konsumenten müssen schneller von den Synergieeffekten profitieren

Wien (OTS) - "Wir begrüßen die organisatorischen und strukturellen Veränderungen im Sinne einer Effizienzsteigerung, die heute von der Wien Energie angekündigt wurden", so ÖVP Wien Klubobmann Fritz Aichinger in einer ersten Reaktion.

"Wir fordern aber auch, angesichts der zu erwartenden Synergieeffekte, dass die Konsumenten schneller von diesen Neuerungen profitieren sollten. Denn es kann nicht sein, dass die Wienerinnen und Wiener beispielsweise bei Strom- und Gaskosten, so wie es die Zahlen von E-Control belegen, deutlich mehr zahlen als die Bürgerinnen und Bürger in anderen Städten. Es müssen alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, um der Bevölkerung zu einem leistbaren Leben zu verhelfen", so Aichinger abschließend.

