2CforART zeigt die Traumwelten von Joseph Klibansky

Ausstellung "Garden of Evolution" noch bis 14. September in Salzburg

Salzburg (OTS) - Unter großem Publikumsinteresse hat der niederländische Kunststar Joseph Klibansky (29) am 23. Juli 2013 seine Ausstellung "Garden of Evolution" in Salzburg eröffnet. Klibanskys urbane Traumwelten sind noch bis 14. September 2013 in der Galerie 2CforART (www.2cforart.at/salzburg) zu bestaunen.

"Wer eines meiner Werke betrachtet, wird sofort in eine positive Stimmung versetzt", beschreibt Joseph Klibansky seine Arbeiten. Bei der Vernissage zu "Garden of Evolution" konnten sich zahlreiche Besucher von der enormen Ausstrahlungskraft von Klibanskys Bildern überzeugen. Thematisch beschäftigt sich der Künstler vor allem mit der Architektur dicht besiedelter Städte des 21. Jahrhunderts. Für seine großformatigen Werke fügt Klibansky zunächst hunderte Fotografien digital zusammen und druckt die Komposition auf hochwertiges Baumwollpapier. Dann übermalt er den Druck mit Acrylfarbe und fluoreszierender Tinte. Zum Abschluss wird die Oberfläche mit einem flüssigen Harz überzogen. Resultat dieser Technik sind ausgesprochen dynamische und plastische Traumwelten.

Rekordergebnis bei Sotheby's

Joseph Klibansky wurde am 8. Juni 1984 in Kapstadt in Südafrika geboren. Er selbst bezeichnet sich als "New Media Artist". Bereits als Teenager begeisterte er sich für die Möglichkeiten der digitalen Bildkunst. Der internationalen Kunstwelt zum Begriff wurde Klibansky spätestens im Jahr 2011, als sein Werk mit dem programmatischen Titel "High Flyers" bei Sotheby's um 34.350 Euro verkauft wurde und damit einen neuen Rekord aufstellte: Nie zuvor hatte ein Künstler seines Alters - Klibansky war damals erst 26 Jahre - ein höheres Ergebnis erzielt.

Artworks für den besten DJ der Welt

Hohe Popularität hat Klibansky auch durch seine Artworks für die Alben "Universal Religion Chapter 5" (2011) und "Universal Religion Chapter 6" (2012) des niederländischen DJ-Stars Armin van Buuren erlangt. Laut der renommierten britischen Fachzeitschrift "DJ Mag" gilt van Buuren als bester DJ der Welt - 2012 stieß er dabei niemandem geringeren als David Guetta vom Thron. Damit begibt sich Klibansky in die Gesellschaft von Kunststars wie Andy Warhol oder Damien Hirst, die ebenfalls die Alben internationaler Musikgrößen gestaltet haben. Bei Warhol waren es die Rolling Stones und Velvet Underground, bei Hirst die Red Hot Chilli Peppers.

2CforART: Zeitgenössische Kunst im Herzen von Salzburg

Mit der Festspielausstellung "Garden of Evolution" von Joseph Klibansky setzen die beiden 2CforART-Geschäftsführer Christian Gschwandtner und Christoph Haas ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort: "Unser Ziel ist es, zeitgenössische Ausnahmekünstler nach Salzburg zu bringen, die einen völlig eigenständigen Zugang zur Kunst entwickelt haben", erklärt Gschwandtner. Die Galerie in der Rainerstraße 4 im Salzburger Andräviertel zeigte bislang Werke von Größen wie Andy Warhol, Keith Haring, Alexander Calder, Frank Stella, Robert Rauschenberg, Julian Opie, Sam Francis, Tom Wesselmann und Robert Indiana. Eigene Ausstellungen widmeten sich bislang den Werken von Claude Charlier, Manfred Schluderbacher, Julian Khol oder Ian Davenport.

Ausstellungsdaten

"Garden of Evolution" von Joseph Klibansky

23. Juli - 14. September 2013

Galerie 2CforART

Rainerstraße 4

5020 Salzburg

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr

