Uneingeschränkte PatientInnen-Versorgung an der Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik

Trotz Wasserschadens in der Ambulanz

Wien (OTS) - Die Versorgung von PatientInnen an der Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik der MedUni Wien läuft trotz eines Wasserschadens und der vorläufigen Schließung von acht Behandlungseinheiten in der Ambulanz ohne Einschränkung. "Wir haben logistische Änderungen vorgenommen, um den Betrieb in gewohnter Weise aufrecht erhalten zu können, alle unsere PatientInnen können sich der optimalen Betreuung sicher sein ", erklärt Andreas Moritz, Leiter der Zahnklinik.

Die Ambulanzbehandlungen werden nun in der chirurgischen Ambulanz und zum Teil im Prophylaxezentrum der Universitätszahnklinik durchgeführt. Das Prophylaxezentrum wäre sonst - wie jedes Jahr im August - für vier Wochen Sommerpause, in der normalerweise Wartungsarbeiten durchgeführt werden, geschlossen worden.

Die Ursache für den Wasserschaden in der Ambulanz der erst kürzlich generalsanierten Universitätszahnklinik dürfte ein undichtes Ventil bei einem der Behandlungsstühle gewesen sein. "Dadurch ist Wasser in den Boden der Ambulanz langsam durchgesickert", so Moritz. Gutachter sollen jetzt neben dem Schadensausmaß auch die Schuldfrage für den Wasseraustritt klären.

Die Sanierung der Ambulanz dürfte, so Moritz, realistisch betrachtet bis Ende des Jahres dauern. "Die Betreuung unserer PatientInnen wird darunter aber auch bis dahin in keiner Weise leiden."

Medizinische Universität Wien - Kurzprofil

Die Medizinische Universität Wien (kurz: MedUni Wien) ist eine der traditionsreichsten medizinischen Ausbildungs- und Forschungsstätten Europas. Mit fast 7.500 Studierenden ist sie heute die größte medizinische Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Mit ihren 31 Universitätskliniken, 12 medizintheoretischen Zentren und zahlreichen hochspezialisierten Laboratorien zählt sie auch zu den bedeutendsten Spitzenforschungsinstitutionen Europas im biomedizinischen Bereich. Für die klinische Forschung stehen über 48.000m2 Forschungsfläche zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +431 40160 - 11 501

Mobil: +43 664 800 16 11 501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at