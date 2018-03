Dubai schließt sich mit Neueröffnung der weltbekannten Supperclub-Marke einem Kreis von Weltstädten an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die weltweit geschätzte Supperclub-Marke aus der kreativen Hochburg Amsterdam hat offiziell ihre Türen an einer neuen Adresse in der kosmopolitischen Stadt Dubai geöffnet. Das ottomanisch inspirierte Luxus-Resort im Jumerirah Zabeel Saray auf Palm Jumeirah, der Supperclub Dubai, ist offiziell in den Kreis von Weltstädten aufgenommen worden, dem auch Istanbul, San Francisco, Los Angeles und London angehören.

Der Supperclub Dubai wartet mit einem für die Nahostregion einzigartigen Konzept auf. Gäste erwartet ein faszinierendes Erlebnis von künstlerischen Darbietungen abgestimmt mit exquisiter gehobener Küche und erstklassiger Lounge-Musik - alles, um sogar den ausgesuchtesten Geschmack zufriedenzustellen.

Yassin Matbouly, Gründer und Partner des Supperclub MENA, kommentierte: "Der Supperclub Dubai erfindet die Landschaft und das Konzept der Luxusgastronomie neu, während er neue Massstäbe für das Gastgewerbe setzt und ein ultimatives Gourmet- und Unterhaltungserlebnis bietet, welches die Stadt noch nicht gesehen hat."

Bert Van der Leden, der Kopf hinter dem Supperclub-Franchise und Partner der Eigentümergesellschaft IQ Creative, fügte hinzu: "Als der Supperclub vor 20 Jahren in der kreativen Hochburg Amsterdam das Licht der Welt erblickte, wollten wir einen Begegnungsort für engagierte Musiker, Schriftsteller und Künstler kreieren. Die Niederlassung in Dubai bringt Talente aus Kunst, Musik und Kulinarik an einem atemberaubenden Reiseziel zusammen."

Das Etablissement erstreckt sich über zwei Etagen und bietet eine Aussicht auf den Yachthafen von Dubai und weiter darüber hinaus. Der Supperclub Dubai wird zu einem Festival der Sinne für anspruchsvolle Gäste in sechs Bereichen für Diners und Unterhaltung: der Tisch des Küchenchefs "Salle Neige" und der exquisite "Salle d'Or", wo die Speisen der "Haute Cuisine" serviert werden, während köstliche Drinks von Weltklasse-Mixologen auf dem "Balcony Noir", in der "Bar rouge" und der grandiosen Al fresco-Terrasse genossen werden können.

Es ist eine Hommage an das Phänomen der geheimen Restaurants, die der gesellschaftlichen Stratosphäre der Region als das prestigeträchtige Zentrum des Nachtlebens dienen wird. Der Supperclub Dubai, die erste Adresse für das globale Franchise im Nahen Osten, wird sowohl internationale als auch ortsansässige DJs engagieren und eine Schaubühne für eine lebhafte und produktive Szene der darstellenden Künste sein.

