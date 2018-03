Public Relations für Einsteiger - Grundlagenseminar in Hamburg

Wer als Neuling oder Quereinsteiger in die PR kommt, wird schnell in den Berufsalltag integriert. Und die Aufgaben in der PR sind vielfältig. Da heißt es oft "Learning by Doing". Doch für einen umfassenden Überblick fehlt oft die Zeit. Wer professionell kommunizieren möchte, dem dürfen die wesentlichen Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit nicht fremd sein. Man muss wissen, wie Journalisten und Redakteure ticken und worauf es bei einer Pressemitteilung ankommt. Neben dem Basiswissen zur Krisen-PR gehören sowohl die Organisation von Presse-Events als auch die Erfolgsmessung der PR zum täglichen Geschäft.

Am 9. und 10. September findet hierzu in Hamburg das zweitägige Praxisseminar "Public Relations für Einsteiger" statt. Die Teilnehmer des Media Workshops bekommen hier die Grundlagen der PR- und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt. Sie erhalten praxisnahes Basis-Wissen zu den wichtigsten Methoden und Instrumenten des Berufsfeldes Public Relations. Referentin Kathrin Behrens zeigt, wie man seine Basis-PR professionell gestaltet und wie man Informationen für die Presse interessant und in klaren Botschaften aufbereitet.

Über die Referentin:

Kathrin Behrens (Jahrgang 1967) leitet eine Kommunikationsberatung und verfügt über langjährige Erfahrung in der PR-Branche. Seit vielen Jahren vermittelt sie in ihren Seminaren die Grundlagen und Strategien für erfolgreiche PR-Konzepte und unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der strategischen Planung ihrer PR-Arbeit. Kathrin Behrens leitete die Unternehmenskommunikation der Verlagsgruppe Handelsblatt und war zuvor bei ECC Kohtes Klewes (heute Ketchum Pleon) u.a. als Group-Head für den Bereich Presse- und Medienarbeit zuständig. Sie studierte Anglistik und Kommunikationsforschung in Bonn sowie den USA und arbeitete als freie Mitarbeiterin bei der ARD und beim ZDF.

Zum Fortbildungsprogramm Media Workshop:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 12.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

