"Wiener Wasser" für Kids: Neue DVD für Wiener Schulen

Robert Steiner und die freche Ratte Rolf Rüdiger erklären, wie Wasserversorgung in Wien funktioniert.

Wien (OTS) - In Wien kann man jeden Tag kristallklares Trinkwasser direkt aus der Wasserleitung trinken. Woher aber kommt dieses Wasser, wie gelangt es zu uns nach Wien, was passiert in Wien damit und wer sorgt dafür, dass es unsere Stadt fast ebenso rein verlässt, wie es gekommen ist?

"In der neuen DVD der MA 31 - Wiener Wasser erfahren Kinder alles rund um den Kreislauf des Wiener Wassers. Robert Steiner und die freche Ratte Rolf Rüdiger begleiten für die jungen Zuseher das Wiener Wasser auf seiner Reise von den Bergen in die Stadt. Es ist toll wie sie ein eher technisches Thema so aufbereiten können, dass es richtig Spaß macht, mehr darüber zu erfahren. Das ist Umweltbildung im besten Sinn!" zeigt sich Umweltstadträtin Ulli Sima begeistert.

Der frech-peppige Film richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und ist dafür gedacht, dass er im Unterricht eingesetzt wird. Der Film ist eine Zusammenschnitt der wunderschönen UNIVERSUM-Produktion "Wiener Wasser" (Regie: Georg Riha), moderiert von Robert Steiner und der Ratte Rolf Rüdiger.

Die Reise des Wiener Wasser

Die beiden beliebten Kinder- und Jugendmoderatoren Robert Steiner und die freche Ratte Rolf Rüdiger begleiten das Wiener Wasser von den Quellschutzgebieten in den Bergen über die I. und II. Hochquellleitung bis hin zum über 3.000 km langen unterirdischen Rohrnetz in Wien. Natürlich wird auch die Reinigung von gebrauchtem Wasser bis hin zu seiner Wiedereinleitung in die Donau erklärt. Der Film vermittelt auch, wieviel Arbeitskraft und Wissen dahinter steckt, damit alles so funktioniert, wie es soll.

Kostenlos anfordern für den Unterricht!

Der Film wird im Rahmen des Umweltbildungsprogramms EULE Wien angeboten und kann von Schulen kostenlos bei Wiener Wasser angefordert werden.

o Bestell-Telefon Wiener Wasser: 01-59959 31006 (8 bis 16 Uhr)

o Online: www.wien.gv.at/wienwasser/publikationen/dvd.html

DVD "Wiener Wasser":

o Zielgruppe: Kinder ab 6 Jahren

o Länge: 28 Minuten

o Sprecher: Robert Steiner und Rolf Rüdiger

o Vorspann mit Umweltstadträtin Ulli Sima

o Text und Produktion: PASSD! Kinder+ Jugendmarketing

o Basierend auf der UNIVERSUM-Produktion "Wiener Wasser"

o Regie: Georg Riha

o Kamera: Thomas Kirschner

