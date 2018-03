Virtual Forge von Gartner in den Magic Quadrant for Application Security Testing aufgenommen

Heidelberg (ots) - Virtual Forge, ein führender Anbieter von Lösungen für die Sicherheit und Qualität von SAP-Systemen und -Anwendungen, wurde von Gartner, Inc. in den Magic Quadrant for Application Security Testing aufgenommen.[1] In dem vor kurzem veröffentlichten Report vergleicht das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen relevante Anbieter im dynamisch wachsenden Markt für Application Security Testing auf Basis von zwei wesentlichen Kriterien:

Vollständigkeit der Vision und Umsetzungskompetenz.

Dr. Markus Schumacher, CEO von Virtual Forge, kommentiert: "Wir freuen uns über die Aufnahme durch von CodeProfiler in den Magic Quadrant for Application Security Testing und sehen dies als Beweis für unsere Mission, Kunden Sicherheit und Qualität für ihre Systeme zu bieten und dadurch Ihre Kosten zu senken. Wir sind überzeugt die Positionierung als "Niche Player" unterstreicht dabei unsere klare Fokussierung auf den Bereich der SAP-Sicherheit - eine der Stärken von Virtual Forge.

Mit unserem über viele Jahre aufgebauten Spezialwissen sowie einzigartigen Lösungen, wie dem Virtual Forge CodeProfiler und dem Virtual Forge SystemProfiler, unterstützen wir weltweit Unternehmen wie beispielsweise SAP, Siemens und General Motors und andere dabei, ihre SAP-Systeme und -Anwendungen vor unberechtigten Zugriffen und anderen Sicherheitsvorfällen zu schützen. Die patentierte Daten-und Kontrollfluss-Analyse von Virtual Forge CodeProfiler liefert ebenfalls hochpräzise Tests für die Leistung, Stabilität und Qualität für alle ihre ABAP-Anwendungen." [Lesen Sie mehr auf www.virtualforge.com]

