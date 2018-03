RECMA setzt die Starcom MediaVest Group im Ranking für globale Mediennetzwerke auf Platz 1

New York (ots/PRNewswire) - Die in Paris ansässige Forschungsagentur RECMA (Research Company Evaluating the Media Agency Industry) hat die Starcom MediaVest Group in seinem Global Billings Rankings Report für das Jahr 2012 zum dritten Mal in Folge im Ranking der weltweiten Mediennetzwerke zur Nummer eins ernannt. In diesem Bericht werden alle Aktivitäten aller weltweit tätigen Medienagenturen in 61 Ländern beurteilt wie unter anderem der Kauf von Werbung und andere spezialisierte Dienstleistungen.

RECMA hat die Starcom MediaVest Group auch im Ranking der "Top 14 Länder" auf Platz eins gesetzt. Dies ist die wichtigste Aufstellung im gesamten Bericht, in der 81 % der Medienagenturbranche berücksichtigt werden. SMG steigerte im Jahr 2012 seine Werbung um 13,3 % und hielt seine regionale Position als beste Agentur in Nordamerika.

"Wir sind unglaublich stolz, in RECMAs Global Rankings Report das dritte Jahr in Folge an erster Stelle zu stehen", erklärte Laura Desmond, Global CEO von SMG. "Wir sind erfreut, dass wir mit einigen der besten Marken der Welt zusammenarbeiten können und dieses Ranking zeigt, wie erfolgreich wir unsere Kreativität und Technologie einsetzen, um den Konsumenten ins Zentrum aller unserer Aktivitäten zu stellen."

"Vergleicht man die Wachstumsraten des Jahres 2012 mit denen des Jahres 2011 dann schnitt SMG besser als der Branchendurchschnitt ab (10 %) und führte die weltweite Liga mit einem Branchenanteil von 11,5 % (Zuwachs um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2011) an", erklärte Olivier Gauthier, Partner, Leiter des Bereichs Forschung bei RECMA. "SMG dominierte zudem in Nordamerika mit einem Branchenanteil von 17,4 %, womit die Agentur sechs Prozentpunkte vor dem nächsten Konkurrenten liegt."

Das Jahr 2012 war für SMG hervorragend. Die Agentur gewann über 300 Branchenauszeichnungen wie unter anderem Cannes Lions, Festival of Media and Effie Awards und mehrere Preise als Agentur des Jahres. Bis Juli 2013 hat die Agentur SMG mehr als 240 Preise für ihre kreative Arbeit erhalten.

Informationen zur Starcom MediaVest Group de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@68d0a61fStarcom MediaVest Group ist die Human Experience Company. Bei uns sind Erfahrungen wichtig. Sie bereichern das Leben und schaffen Marken. Wir erwecken das Markenerlebnis durch die drei weltweiten Agenturmarken von SMG zum Leben: MediaVest, Starcom und Spark. SMG (www.smvgroup.com) wurde zu einem der größten Konzerne für Markenkommunikation der Welt ernannt und umfasst ein integriertes Netzwerk aus Strategen für menschliche Erfahrungen, Investmentspezialisten, Entwicklern von Inhalten und aus digitalen Experten. Mit nahezu 6.500 Angestellten in 110 Büros weltweit arbeitet SMG mit weltweit führenden Unternehmen zusammen wie unter anderem The Coca-Cola Company, Kraft Foods, P&G, Samsung und Walmart. Im Jahr 2010 hat Adweek die Agentur SMG zur "Medienagentur des Jahrzehnts" ernannt.

Web site: www.smvgroup.com/ http://www.smvgroup.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Lauren Hurvitz, Lauren.hurvitz @ smvgroup.com,

+1-212-468-3045