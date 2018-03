TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Dienstag, 30. Juli 2013, von Mario Zenhäusern: "Unverständlich und unklug"

Innsbruck (OTS) - Verkehrsministerin Doris Bures verweigert sich einer Diskussion über Argumente, die eine Beibehaltung der Ausnahmeregelung von der Vignettenpflicht bei Kufstein rechtfertigen würden. Damit brüskiert sie die betroffene Bevölkerung.

Im Streit um die Ausnahmeregelung von der Vignettenpflicht auf dem Autobahnabschnitt von der Grenze bei Kufstein-Kiefersfelden bis zum Zubringer Kufstein-Süd ist zuletzt eine gewisse Beruhigung eingetreten. Das liegt in erster Linie daran, dass die Vertreter der betroffenen Bevölkerung - Politiker, Beamte, Interessenvertreter und die Spitzen der Euregio - damit beschäftigt sind, Argumente zu sammeln. Argumente dafür, dass der von Verkehrsministerin Doris Bures höchstpersönlich genehmigte Plan der Asfinag, ab 1. Dezember 2013 auch in Kufstein die Vignettenpflicht zu kontrollieren, inakzeptabel ist. Argumente dafür, dass die Grenzregion - betroffen wäre nicht nur Kufstein, sondern auch die Nachbargemeinden Ebbs und Niederndorf in Tirol sowie Kiefersfelden und Oberaudorf in Bayern - für den Fall rigoroser Kontrollen unter die Räder zu kommen droht.

Derzeit rollen an einem Spitzenreisetag mehr als 15.000 Fahrzeuge durch Kufstein. Einer Studie aus dem Jahr 2007 zufolge würde sich diese Zahl bei Wegfall der Ausnahmeregelung von der Vignettenpflicht auf 22.000 steigern. Selbst an normalen Werktagen sei mit einer Steigerung um 20 Prozent zu rechnen. Die Zahlen sind Stand von 2007 und waren damals schon unzumutbar. Seither hat die Verkehrsbelastung in der Region nicht abgenommen.

Um den aktuellen Ist-Stand zu erfahren, haben die Verantwortlichen in Tirol damit begonnen, die Studie zu überarbeiten, mit neuen Daten zu füttern. Sie wollen die Ministerin mit Fakten überzeugen.

Doris Bures indes scheint nicht gewillt zu sein, auf die Argumente der Tiroler einzugehen. "Es wird keine Ausnahmeregelungen mehr geben", erklärt sie unmissverständlich. Sie wischt damit vom Tisch, was alle ihre Vorgänger im Amt am typisch österreichischen Kompromiss - prinzipiell gilt die Vignettenpflicht überall, nur wird sie auf dem 5,7 Kilometer langen Teilstück bei Kufstein nicht exekutiert -festhalten ließ. Gleichzeitig brüskiert sie die Menschen in der betroffenen Region, indem sie ihnen ausrichtet, dass die neue Studie und alle Argumente umsonst sind: Sie werde an der vereinbarten Mautkontrolle ab 1. Dezember 2013 nicht rütteln. Das ist nicht nur unverständlich, sondern auch unklug. Zumal in Vorwahlzeiten.

Das Trostpflaster, die Asfinag werde geeignete Maßnahmen gegen die drohende Mautflucht ergreifen, ringt den Kufsteinern übrigens nur ein müdes Lächeln ab. Die Asfinag ist für die Autobahnen zuständig und nicht für Bundes- und Landesstraßen, die dann im Verkehr ersticken.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610