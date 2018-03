EANS-Adhoc: Betriebsstillegung Feuerleichtsteinwerk Wirges

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Strategische Unternehmensentscheidungen/Betriebsstillegung 29.07.2013

Im Zuge des Konsolidierungsprozesses unserer Werke fand heute, den 29. Juli 2013, in Wirges (Deutschland) eine Betriebsversammlung statt. In dieser Versammlung wurde in Abstimmung mit unserem lokalen Betriebsrat die Belegschaft von der Schließung des Feuerleichtsteinwerkes und der Produktverlagerung nach Bennewitz informiert.

Die Rath Gruppe rechnet mit Schließungskosten in Höhe von TEUR 800 (Sozialplan) bis zum Jahresende 2013. Die Rath GmbH, Sitz in Meißen, verfügt über Produktionsstandorte in Meißen (Schieberkeramik, Vakuumformteile), Bennewitz (Feuerleichtsteine) und Mönchengladbach (Hochtemperatur-Wolle).

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Rath AG Walfischgasse 14 A-1015 Wien Telefon: +43 1 513 4427-0 FAX: +43 1 513 4428-87 Email: info @ rath-group.com WWW: www.rath-group.com Branche: Feuerfestmaterialien ISIN: AT0000767306 Indizes: WBI, Standard Market Auction Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pfneiszl (ir @ rath-group.com)