Neues Volksblatt: "Bemühungen" (von Markus Ebert)

Linz

Linz (OTS) - Wäre es um das Asylwesen in Österreich tatsächlich so schlecht bestellt, wie von manchen behauptet, dann dürfte es bei uns eigentlich kaum Asylwerber geben. Denn wer wählt schon einen Zufluchtsort, der kaum weniger Ungewissheit verspricht als das Land, das man aus bestimmten Gründen verlässt. Tatsächlich ist die Zahl der Asylwerber in Österreich im ersten Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um zwölf Prozent gestiegen.

Dass am Ende eines Asylverfahrens die für den Betroffenen gewiss bittere Entscheidung stehen kann, dass kein Asyl gewährt wird, ist jedenfalls kein Kriterium, das man dem heimischen Asylwesen anlasten kann. Rechtsstaatlichen Entscheidungen das Argument einer "humanitären Lösung" entgegenzuhalten, macht zudem eine Diskussion schwer. Gesetz gegen Gefühl: Dieser Diskurs findet auf unterschiedlichen Ebenen statt.

Umso wichtiger ist es, negative Entscheidungen in einer Art und Weise umzusetzen, die an der Rechtsstaatlichkeit keinen Zweifel lässt -Transparenz statt Nacht und Nebel sozusagen.

Freilich: Gelten müsste diese Transparenz auch für jene, die Asylwerber angeblich beraten. Doch wer auch immer die Pakistani im November 2012 zum Protestmarsch von Traiskirchen nach Wien, zum Camp im Park und zum Lager in der Votivkirche ermuntert hat - man bleibt im Verborgenen. Nur die Opfer dieser "Bemühungen" sieht man.

