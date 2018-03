ASFINAG: A 1 bei Hainbach in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Wien (OTS) - Aus bisher ungeklärter Ursache hat auf der A 1 West Autobahn in Richtung Salzburg ein Lkw Feuer gefangen. Aufgrund der derzeit laufenden Löscharbeiten und der damit verbundenen Rauchentwicklung ist der Unfallbereich in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ableitung Richtung Salzburg erfolgt bereits in Regau. Bei Seewalchen wird der Verkehr wieder auf die West Autobahn aufgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Ableitung von Seewalchen bis Regau. Die Dauer der Sperre ist aus derzeitiger Sicht nicht abzuschätzen.

