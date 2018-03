Auer: Dürre macht Hilfe für Bauern aus dem Katastrophenfonds dringend notwendig

Ernteausfallsversicherungen für die Zukunft

Wien (OTS) - "Hitze und Dürre nach der katastrophalen Flut machen der Landwirtschaft zu schaffen. Um Bauern unter die Arme zu greifen, die wegen der Futterknappheit teure Tiernahrung zukaufen müssen, tut jetzt Hilfe aus dem Katastrophenfonds dringend not", setzte sich auch Bauernbund-Präsident Jakob Auer dafür ein, den betroffenen Landwirten in vielen Landesteilen dringend zu helfen. "Wo die weiteren Heuernten für heuer ausfallen, kommen Tierhalter schnell in eine finanzielle Notlage", so Auer. Aber auch Ackerbauern seien bei Mais oder Soja in Bedrängnis. Neben einem Ausgleich aus dem Katastrophenfonds müsse jetzt das Futter auf brache Flächen und Blühstreifen freigegeben werden, um Engpässe zu überbrücken. Der Bauernbund-Präsident unterstützt diesbezüglich die Anstrengungen von Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich, bei der EU-Kommission Ausnahmeregelungen geltend zu machen.

Klimawandel in Landwirtschaft spürbar - Ernteausfallsversicherungen ausbauen

"Die Wetterextreme haben sich spürbar verschlimmert", verweist Auer darauf, dass 80% des Ertrages in der Landwirtschaft wetterabhängig sind. "Darunter leidet auch und besonders die Landwirtschaft, wo sich Wetterereignisse wie Dürre, Sturm, Starkregen, Hagel oder Frost bis tief ins Geldbörsel auswirken können." Für die Zukunft hält Auer den Ausbau von Versicherungen bei Ernteausfall sowohl im Grünland als auch im Ackerbau für notwendig:

"Die heurigen Elementarereignisse zeigen auf, dass wir großen Verbesserungsbedarf bei den Ernteausfällen, aber vor allem auch bei den Risikoversicherungen haben", betonte der Bauernbund-Präsident abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Mag. Andrea Salzburger

Tel.: +43 1 505 81 73-28, Mobil: +43 699 1810 1805

A.Salzburger @ bauernbund.at

www.bauernbund.at