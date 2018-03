AVISO: Letzte 44 UN-Soldaten kehren vom Golan nach Österreich zurück

BM Klug empfängt Soldaten am Flughafen Wien

Wien (OTS/BMLVS) - Am Mittwoch, den 31. Juli 2013 um 02:50 Uhr, werden die letzten 44 Soldaten des österreichischen UN-Bataillons von den Golanhöhen am Flughafen Wien-Schwechat ankommen, wo sie von Verteidigungsminister Gerald Klug empfangen werden. Damit beendet Österreich nach 39 Jahren seinen Einsatz am Golan. Symbolisch wird die Österreich-Fahne von den Golanhöhen an Bundesminister Klug übergeben.

Unter den Golan-Rückkehrern befinden sich der stellvertretende Kommandant der UN-Mission, Brigadier Stefan Thaller und der stellvertretende National Contingent Commander, Oberstleutnant Volkmar Ertl, die bis zuletzt ihre Funktionen am Golan ausübten.

Die meisten der Soldaten kommen aus Wien (zwölf). Zehn Soldaten kommen aus der Steiermark, sieben aus Kärnten und fünf aus Niederösterreich. Außerdem kehren drei Salzburger, je zwei Burgenländer, Oberösterreicher und Vorarlberger und ein Tiroler vom Auslandseinsatz auf den Golanhöhen zurück.

