EU will Pensionsalter auf 72 Jahre anheben. SPÖ weiterhin pro EU.

Wien (OTS) - Die EU will das Pensionsalter der Frauen an das der Männer angleichen und um 7 Jahre erhöhen. Das ergäbe in Österreich ein Pensionsantrittsalter von 72 Jahren für Männer und Frauen. (siehe auch => http://www.ots.at/redirect/wienerzeitung3)

In einem ersten Schritt fordert die EU die Anhebung des Pensionsantrittsalters auf 67 Jahre für Männer und Frauen.

(siehe => http://www.ots.at/redirect/diepresse1)

Schon jetzt müssen Frauen in 10 EU-Staaten bis 65 Jahren arbeiten.

Die SPÖ ist weiterhin pro EU.

Die EU-Austrittspartei ist für den EU-Austritt Österreich.

