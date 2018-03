Abenteuerwelt Mautern: 300 km/h im Sturzflug - die Stars der Lüfte Adler, Geier und Falke haben die neue Greifvogelanlage bekommen!

Mautern (OTS) - 250 Tiere leben in der Abenteuerwelt Mautern, 9 davon sind Luftakrobaten, stationiert im neuen "Fliegerhost" der Abenteuerwelt Mautern. Ab sofort gibt es auch wieder atemberaubende Flugvorführungen, wenn etwa der Falke im Sturzflug mit 300 Km/h auf seine Beute stürzt.

Neben dem pfeilschnellen Falken wohnt der fast lautlose Uhu. Weitere Nachbarn sind der mächtige Gänsegeier und der mächtige Steppenadler. Wenn die imposanten Greifvögel während der täglichen Flugshows durch die Lüfte ziehen, hört man ihre typischen Rufe eindringlich über dem Tal.

Die neue Anlage wurde in nur 3 Monaten errichtet, die Investitionskosten betrugen rund 230.000 Euro. Tourismusreferent Hermann Schützenhöfer freut sich über die neue Anlage in Mautern:

"Das Grüne Herz ist mit der Greifvogelanlage in Mautern um eine tolle Attraktion reicher! Für ein Ausflugsziel ist es enorm wichtig, dem Besucher stets neue Erlebnisse zu bieten. Hier ist der Gast hautnah am Flügelschlag von Adler, Geier & Co. Ich bin mir sicher, dass die neue Anlage zahlreiche neue Gäste nach Mautern locken wird. "

Abenteuerwelt-Chefin Doris Wolkner-Steinberger berichtet, dass der Um- bzw. Neubau der Anlage notwendig war, da die alte Anlage nicht mehr den Anforderungen einer modernen Tierhaltung entsprochen hat. "Bisher waren die Greifvögel nur während der Flugvorführungen zu sehen. Nun ist die Anlage ganztags geöffnet und die Vögel können rund um die Uhr bestaunt oder beim Sonnenbad beobachtet werden!" Im angeschlossenen Shop können plüschige Varianten der Vögel für Zuhause erworben werden.

Flugvorführungen gibt es von Dienstag bis Sonntag um 11 und 14:30 Uhr.

