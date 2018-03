NEOS: Uni-Chaos bedroht Wettbewerbsfähigkeit

Strolz: "Stillstand in der Hochschulpolitik beenden, um künftigen Generationen Chancen zu geben"

Wien (OTS) - Das Armutszeugnis der Stillstands-Koalition ist um einen "Fleck" reicher geworden. Zum wiederholten Male hob der Verfassungsgerichtshof eine von Rot und Schwarz beschlossene Gesetzespassage auf und erteilte der autonomen Einhebung von Studiengebühren nachträglich eine Abfuhr. Unklare Rahmenbedingungen für Studentinnen und Studenten sowie Mehrkosten für die Steuerzahler sind die direkte Folge, mittelfristig sinken Bildungsniveau und Wettbewerbsfähigkeit.

"Alleine schon die Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof bildungspolitische Entscheidungen fällen muss, zeigt wieder einmal, dass SPÖ und ÖVP im Hochschulbereich nichts weiterzubringen. Anstatt einen klaren rechtlichen Rahmen für Kriterien und Höhe von Studienbeiträgen zu schaffen, hat man die Universitäten in einen rechtsfreien, pseudo-autonomen Raum entlassen. Dort haben sie nun Schiffbruch erlitten", so JuLis Vorsitzender und NEOS Niederösterreich Spitzenkandidat Niki Scherak, der die Unzulänglichkeiten als Mandatar in der ÖH Bundesvertretung zwei Jahre lang live mitverfolgen durfte.

"Jetzt ist es endlich an der Zeit zu handeln. Eine gesicherte Studienplatzfinanzierung muss so rasch wie möglich österreichweit umgesetzt werden. Außerdem braucht es eindeutige gesetzliche Regelungen. Alles andere ist den Studierenden gegenüber absolut verantwortungslos und auch für die Rektoren ein unmöglicher Zustand. Der Stillstand in der Hochschulpolitik ist eine Zumutung für unsere Kinder und Enkelkinder. Er bedroht die hohe Lebensqualität in Österreich, für die Generationen hart gearbeitet haben", so NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat Matthias Strolz.

