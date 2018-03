SPÖ-Maier: Petitionsübergabe "Die Rückseite der Medaille"

Die Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte muss zukünftig bei der Vergabe internationaler Sportveranstaltungen die entscheidende Bedingung sein

Wien (OTS/SK) - Anlässlich eines gemeinsamen Pressegesprächs mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer übergab SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Johann Maier gemeinsam mit dem Vertreter des SV Scholz Grödig, Michael Grassl, die Petition "Die Rückseite der Medaille - Sportgroßveranstaltungen in Anbetracht von Menschen- und Bürgerrechten der Gastgeberstaaten" an die Präsidentin. "Während des FIFA-Konföderationen Pokals haben in Brasilien nicht nur Hunderttausende Menschen gegen die Milliarden für Sport-Großprojekte demonstriert, sondern auch gegen die Zwangsumsiedlungen", so Maier am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Maier kritisiert insbesondere die massiven Verletzungen von BürgerInnenrechten in der Vergangenheit, die mit verschiedenen internationalen Sportgroßveranstaltungen wie zum Beispiel in der Ukraine und nun eben auch in Brasilien mit einhergehen. "Die Sportveranstalter dürfen nicht glauben sie bewegen sich im politischen Niemandsland", so Maier und fordert: "die Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte muss zukünftig bei der Vergabe eine entscheidende Bedingung sein". ****

In dem Zusammenhang erinnerte Maier an die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika und an die olympischen Spiele in Peking - für die etwa für den Bau von Straßen, Stadien etc. ganze Wohnsiedelungen abgerissen wurden. "Damit zerstört man Existenzen und den Lebensraum von vielen tausend Menschen. Das muss ein Ende haben", so Maier. Dass der FIFA nebenbei noch enorme Steuerprivilegien gewährt werden, sei ein besonderer Hohn. "Die Steuerprivilegien der FIFA gehen immer zu Lasten der Bevölkerung", kritisiert Maier.

Die Petition beinhaltet folgende Punkte:

1. Eine Initiative zu ergreifen, um in Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportorganisationen eine multilaterale Konvention zur Sicherung der Menschen- und Bürgerrechte bei der Vergabe und Durchführung von Sportgroßveranstaltungen sowie bei der Errichtung der notwendigen Sportinfrastruktur auszuarbeiten und zu vereinbaren.

2. Die Sportverbände anzuhalten, Standards entsprechend der Europäischen Grundrechtecharta (Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte) in ihre Statuten aufzunehmen, die bei der Vergabe und Durchführung von Sportgroßveranstaltungen zwingend zu berücksichtigen sind.

3. Dafür einzutreten, dass in Bewerberländern, wo es demokratiepolitische Defizite gibt, im Rahmen des Vergabeverfahrens von Sportgroßveranstaltungen die Expertisen von nationalen und internationalen Nichtregierungs- und Menschenrechtsorganisationen eingeholt und einbezogen und diese als Grundlage für die Entscheidungsfindung herangezogen werden.

4. Eine Empfehlung an die internationalen Sportverbände zu richten, im Veranstalterland vor Beginn von Planung und Bau der notwendigen (Sport)Infrastruktur sowie bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen die Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte unter Einbeziehung von NGO's zu überprüfen und die Überprüfungsergebnisse auch zu veröffentlichen.

5. In bilateralen und internationalen Gesprächen sowie in Verhandlungen gegenüber dem Veranstalterland sicherzustellen, dass Presse- und Meinungsfreiheit (Unabhängigkeit der Medien) vor, während und nach jeder Sportgroßveranstaltung garantiert werden und insbesondere jede Form von (Internet) Zensur ausgeschlossen wird;

6. Sowohl auf bilateraler wie auf europäischer Ebene sich dafür einzusetzen, dass die im Rahmen der Durchführung von Wettkämpfen und Sportveranstaltungen erteilten steuerlichen Begünstigungen für die meist in der Schweiz ansässigen internationalen Sportverbände bei Sportveranstaltungen offengelegt und deren Verwendung transparent gemacht werden müssen.

7. Zukünftig öffentlich anzukündigen, unter welchen Bedingungen Mitglieder der österreichischen Bundesregierung zu Sportveranstaltungen reisen und dabei jedenfalls auch die menschenrechtliche Situation vor Ort berücksichtigen.

8. Österreichische Sportlerinnen und Sportler dahingehend zu unterstützen und motivieren, dass sie unter Berücksichtigung der IOC-Charta bei Sportveranstaltungen in autoritär geführten und demokratiepolitisch bedenklichen Ländern die offizielle Meinung und Haltung Österreichs gegenüber diesen Ländern kommunizieren und vertreten. (Schluss) mis/rm/mp

