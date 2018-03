"Gedenkjahr 2014 - 100 Jahre Erster Weltkrieg": Umfassender ORF-Programmschwerpunkt in Fernsehen, Radio und Internet

Wien (OTS) - Vor 100 Jahren stürzte sich die Welt in eine Katastrophe, die sie für immer veränderte. Millionen von Menschen auf allen Kontinenten wurden Zeugen, wie eine alte Welt versank und eine völlig neue Weltordnung entstand. Rund um den 100. Jahrestag des Attentats von Sarajevo und des Beginns des Ersten Weltkriegs bietet der ORF im Gedenkjahr 2014 einen umfassenden Programmschwerpunkt in Fernsehen, Radio und Internet, wie ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon, ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber und ORF/3sat-Koordinator Dr. Reinhard Scolik heute im Rahmen eines Pressegesprächs in Anwesenheit von u. a. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner, Univ.-Prof. DDr. Oliver Rathkolb und der stv. Vorsitzenden des ORF-Publikumsrats, Dr. Ilse Brandner-Radinger im Österreichischen Staatsarchiv ausführten.

Zahlreiche ORF-Dokumentationen und internationale Dokumentarserien beschäftigen sich einerseits mit den Hintergründen, Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs bzw. zeigen anhand persönlicher Schicksale von Männern, Frauen und Kindern, was dieser Krieg in Europa und der Welt mit den Menschen angerichtet hat. Hochkarätig besetzte Neuverfilmungen, Filmklassiker sowie völkerverbindende Konzerte ergänzen das umfangreiche Programmangebot von ORF eins, ORF 2, ORF III, 3sat, den ORF-Radios und dem ORF.at-Netzwerk.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Das Gedenkjahr 2014 bietet einem öffentlich-rechtlichen Sender wie dem ORF Gelegenheit, eine seiner Kernaufgaben zu erfüllen und gesellschaftspolitisch-historischen Aspekten einen besonderen Stellenwert in der Berichterstattung zu geben. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist ohne Kenntnisse der Hintergründe, Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs nicht zu verstehen. Mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt in allen ORF-Medien wollen wir daher den in der öffentlichen Erinnerung bereits wenig präsenten Ersten Weltkrieg stärker ins Bewusstsein rücken. Dieses umfassende Public-Value-Paket stellt eindrucksvoll unter Beweis, was der ORF als elektronisches Gedächtnis des Landes - auch unter wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen - zu leisten imstande ist."

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Hinter der Vielfalt unseres Programmangebots steht eine zentrale Frage: Will der Mensch aus der Geschichte lernen, und kann er es? Entsprechend aufklärerisch und zum Denken anregend wollen wir mit großen Hintergrundinformationen und Dokumentationen, aber auch anhand von berührenden Einzelschicksalen wirken."

ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon: "2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Diese Epoche ist aber noch immer nicht vollständig aufgearbeitet. Die ORF-Radios nehmen das Jahr 2014 zum Anlass, den Krieg und seine traumatisierenden Folgen näher zu beleuchten und neue wissenschaftliche Erkenntnisse rund um den Ersten Weltkrieg in zahlreichen Sendungen einem breiten Publikum nahezubringen."

ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber: "Seitens ORF III befassen wir uns im Rahmen des Jahresschwerpunkts zum Ersten Weltkrieg vor allem mit den weniger bekannten Aspekten und Schauplätzen dieses Weltenbrands. Daneben beleuchten wir aber auch in der zweiten Staffel von Hugo Portischs 'Österreich II'-Reihe die Auswirkungen und Folgen des Ersten Weltkriegs auf Österreich nach 1945."

ORF/3sat-Koordinator Dr. Reinhard Scolik: "3sat macht es sich mit diesem Schwerpunkt zur Aufgabe, den Ersten Weltkrieg als Zeitenwende darzustellen: die versunkene Welt davor und den Aufbruch in ein neues Jahrhundert mit den politischen Folgen, aber auch den kulturellen und gesellschaftlichen Errungenschaften."

Die einzelnen Programmpunkte im Überblick:

Auf dem Programm stehen u. a. die Dokumentationen "Das Attentat", "Kaiser Franz Joseph und der Erste Weltkrieg" und "Die ungleichen Geschwister - Deutschland und Österreich" sowie die Dokumentarserien "Der taumelnde Kontinent" und "14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs". Im Fiction-Bereich thematisieren Produktionen wie Andreas Prochaskas historischer Thriller "Sarajevo" (AT), das historische Melodram "Clara Immerwahr" von Harald Sicheritz, die Spielfilme "Poll" von Chris Kraus, "Tabu - Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden" von Christoph Stark und Urs Eggers "Mr. und Mrs. Nobel" nach einem Theaterstück von Esther Vilar anhand persönlicher Lebensgeschichten die gesellschaftlichen Umwälzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Der Aktuelle Dienst wird über die Gedenkveranstaltungen zum Ersten Weltkrieg und die Reflexion über seine Nachwirkungen berichten; ebenso werden die ORF-Landesstudios dem Themenschwerpunkt "100 Jahre Erster Weltkrieg" in allen Medien Rechnung tragen. Im Rahmen von "Europa singt" wird der ORF in Kooperation mit den Wiener Festwochen und dem Chorverband Österreich die Eröffnung der Wiener Festwochen am Europatag, dem 9. Mai 2014, als Friedensprojekt im Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 gestalten. Ebenfalls im ORF: Das Gedenkkonzert der Wiener Philharmoniker in Sarajevo mit dem Opernchor des Nationaltheaters von Sarajevo, das am 28. Juni 2014 unter der Leitung von Franz Welser-Möst stattfindet.

Die dreiteilige Dokumentationsreihe "Weltenbrand" beleuchtet in ORF III Kultur und Information und 3sat, wie zwischen 1914 und 1918 die Weichen für einen mörderischen Konflikt gestellt wurden, der sich bis in das Jahr 1945 fortsetzte. Im Rahmen der ORF-III-Programmleiste "zeit.geschichte" steht außerdem die siebenteilige Dokumentationsreihe "The Great War of Nations" auf dem Programm, in der Expertinnen und Experten verschiedenster Gebiete die internationalen, geografischen, demografischen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten des Ersten Weltkriegs rekonstruieren.

Im Rahmen einer Schwerpunktwoche zeigt 3sat ab 18. Jänner u. a. Michael Hanekes preisgekröntes Schwarz-Weiß-Drama "Das weiße Band". Darüber hinaus beschäftigt sich der ORF/3sat-Doku-Zweiteiler "Auf den Schienen des Doppeladlers" mit der k. u. k. Eisenbahn, die das infrastrukturelle Rückgrat des Habsburgerreichs bildete - in Friedenszeiten und erst recht bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Zahlreiche Ö1-Sendungen widmen sich 2014 dem Thema "100 Jahre Erster Weltkrieg". Den Auftakt des Schwerpunkts machen zwei "Diagonal"-Ausgaben: "1913 - das Jahr davor" (18. Jänner) und "1914 -das Jahr, in dem das 20. Jahrhundert begann" (25. Jänner).

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT werden dem Thema Erster Weltkrieg im Rahmen von redaktionellen Schwerpunkten breiten Raum bieten sowie aktuell über Veranstaltungen rund um den 100. Jahrestag des Kriegsbeginns berichten.

Nähere Informationen zum ORF-Programmschwerpunkt "Gedenkjahr 2014 -100 Jahre Erster Weltkrieg" sind in der Pressemappe unter http://presse.ORF.at verfügbar.

