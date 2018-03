Khol: Seniorenbund redet Klartext - Hände weg von unserem Pflegegeld und unserem sauer Ersparten!

SPÖ plant Ersatz der Geldleistungen durch Sachleistungen in der Pflege. SPÖ-Staatszuteilung versus ÖVP-Wahlfreiheit!

Wien (OTS) - In der heutigen Seniorenbund-Pressekonferenz zu den aktuellen Senioren-Anliegen hält Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, fest:

Hände weg vom Pflegegeld!

"Es ist erst wenige Tage her, da hat der für Pflege zuständige SPÖ-Sozialminister klargestellt (Die Presse berichtete): Er wolle im Pflegebereich künftig Sachleistungen mehr fördern. Aus diesem Grund lehne er eine Anpassung des Pflegegeldes an die gestiegenen Kosten ab. Dazu halte ich ganz klar fest: Nur das Pflegegeld als Geldleistung garantiert die Wahlfreiheit der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen. Eine Umstellung des Pflegegelds auf Gutscheine für Sachleistungen - sei es auch nur zum Teil - werden wir mit allen Mitteln bekämpfen! Das Pflegegeld muss regelmäßig an die gestiegenen Kosten angepasst werden. Hände weg vom Pflegegeld! Die nächste Anpassung des Pflegegeldes erwarte ich schon im kommenden Jahr, zu verhandeln bei der Budgeterstellung im Herbst. Und ich betone dabei:

Es ist der Budgetpfad einzuhalten. Der zuständige Sozialminister hat eben innerhalb seines Budgets umzuschichten!"

Und Khol betont weiter: "Es darf keine Priorität für die Pflege außerhalb der Familie geben, sondern es muss der Grundsatz der Subsidiarität gelten: zuerst Hilfe für die Pflege zu Hause, und nur wenn es nicht mehr anders geht, Pflege in Heimen und Krankenhäusern. Das ist, was sich die Betroffenen wünschen, als deren entschiedene Anwälte der Seniorenbund hier auftritt!"

Hände weg vom sauer Ersparten!

Zum immer wieder auftauchenden Wunsch der SPÖ, die Steuern im Hochsteuerland Österreich noch weiter in die Höhe zu treiben, hält der Seniorenbund-Obmann fest:

"Gleich, wie oft der SPÖ-Kandidat behauptet, es ginge nur um Millionäre - wir Senioren lassen uns keinen Sand in die Augen streuen. Wir glauben ihm nicht! Beim letzten ÖGB-Bundestag lautete der ursprüngliche Antrag zur Erbschaftssteuer: Freibetrag von 150.000,- Euro. Beschlossen wurde: Einführung von Erbschaftssteuern ohne Freibetrag. Genau so funktionieren die Faymann-Steuern, Gibt man der SPÖ einen (Steuer-)Finger, wollen sie gleich die ganze Hand!"

Dazu zitiert Khol den SPÖ-Kanzler: "Faymann sagte im Ö1 Mittagsjournal erst im Februar: 'Das ist ein Einstieg, und ein Einstieg hat den Riesenvorteil, den kann man verlängern und man kann ihn auch erhöhen. Ich wäre für Erhöhungen durchaus aufgeschlossen.' Das verstehen wir Senioren richtig: Sind diese Steuern erst mal eingeführt, greift die sichere Hand schnell auf unser sauer Erspartes. Dazu unser klares: Nein Danke!"

Khol abschließend zum Thema Faymann-Steuern:

"Die Senioren haben ihr Eigentum mit viel Fleiß erarbeitet, oft mit Jahrzehntelangen Kreditrückzahlungen unter großem Verzicht mühselig abbezahlt und so erworben. Wir lehnen daher alle neuen Steuern auf unser Eigentum ab. Gegen die Erbschafts- und Schenkungssteuern haben die Senioren jahrelang hart gekämpft - eine Wiedereinführung lassen wir nicht zu! Wir wollen nicht, dass unsere Kinder einen Kredit aufnehmen müssen, um unsere Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen erben zu können!"

ÖVP mit wichtigem Zukunftsprogramm für die älteren Generationen

"Wir haben gemeinsam mit der gesamten ÖVP ein umfassendes Zukunftsprogramm für die älteren Generationen erarbeitet: Wir führen einen kräftigen Bonus für all jene Leistungsbereiten ein, die freiwillig nach 60/65 weiterarbeiten. Wir flexibilisieren die unglücklichen Zuverdienstgrenzen, ohne dabei neue Schlupflöcher in die Frühpension aufzumachen - weil man den Leistungswilligen nicht dauernd im Wege herumstehen darf! Und wir starten eine regelrechte Revolution zum Wohle der älteren Generationen: Wir verbessern die Anrechnung der Kindererziehungszeiten: gleichwertige Anrechnung wie Erwerbszeiten, unabhängig von der Lage dieser Zeiten. Das heißt im Klartext: Erste eigene Pension für hunderttausende ältere Mütter, die heute gar keine Pension haben. Und jedenfalls höhere Pensionen für alle Mütter. Damit wird eine langjährige und sehr wichtige Forderung des Seniorenbundes erfüllt.", so Khol zu den wichtigsten Punkten im ÖVP-Zukunftsprogramm.

"Der Seniorenbund und die ÖVP legen umfassende inhaltliche Arbeitsschwerpunkte vor. Weil es uns um die gelungene Zukunft aller Generationen im Land geht. Wir wollen die Zukunft gestalten - und nicht mit unsachlichen Behauptungen das Sommerloch auffüllen", hält Khol abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Susanne Walpitscheker

stv. Generalsekretärin

Tel.: Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at