Darabos: Mittelstand entlasten - Banken, Spekulanten und Millionäre in die Pflicht nehmen

Zick-Zack-Spindelegger stellt nur Fragen, präsentiert aber keine Lösungen

Wien (OTS/SK) - "Österreich braucht eine Gerechtigkeits-Offensive, mit der wir die wirklichen Leistungsträger in diesem Land, nämlich die hart arbeitenden Menschen, die weniger als 4.000 Euro verdienen, spürbar entlasten. Finanziert werden soll das durch eine Verlängerung der Bankenabgabe, durch einen Beitrag der Spekulanten (Finanztransaktionssteuer) und einen verstärkten Kampf gegen Steuerbetrug. Außerdem sollen Millionäre endlich einen gerechten Beitrag leisten", betonte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Diese steuerliche Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen bei gleichzeitiger Belastung von Superreichen sei die richtige Antwort, um Ungerechtigkeiten im Steuersystem zu beseitigen, so Darabos. ****

Seitens der ÖVP sei bisher nur bekannt, dass ÖVP-Obmann Spindelegger für seine Vorhaben den Pleite-Hilfsfonds für Arbeitnehmer ausräumen und in bestehende Pensionen eingreifen möchte, hielt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer fest. "Spindelegger ist den Österreicherinnen und Österreichern in den letzten Wochen nur durch einen Zick-Zack-Kurs, durch Führungsschwäche bei zentralen politischen Themen und durch Attacken auf die Pensionisten aufgefallen. Er wirft Fragen auf, anstatt Lösungen zu präsentieren. Für jemanden, der den Kanzleranspruch stellt, ist das viel zu wenig." (Schluss) mo/ps

