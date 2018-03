WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Zu viel Vorsicht ist auch riskant - von Hans-Jörg Bruckberger

Wer nur auf Defensive setzt, kann keine Tore schießen - und nicht gewinnen

Wien (OTS) - Als Finanzvorstand muss man geradezu vorsichtig agieren, erst recht nach den Erlebnissen der jüngeren Geschichte. Finanz- und Schuldenkrise haben ebenso ihre Spuren hinterlassen wie - damit verbunden - Kreditklemme und Börsenkorrektur. Obendrein wurde der prognostizierte konjunkturelle Aufschwung schon mehrmals verschoben.

Solange sich dieser nicht materialisiert, ist man als finanzverantwortlicher Manager regelrecht verpflichtet, sich auf keine Abenteuer einzulassen.

Auf holprigen Straßen sollte man nur langsam fahren und stets den Fuß am Bremspedal haben.

Dass die Finanzvorstände österreichischer Unternehmen also vorsichtig agieren, ist verständlich und bis zu einem gewissen Grad zu befürworten. Dass sie nun aber sogar skeptischer und zurückhaltender sind als noch vor drei Monaten (siehe Seite 11), überrascht dann doch - gerade jetzt, wo sich positive Frühindikatoren häufen und Wirtschaftsforscher Licht am Ende des Tunnels sehen.

Andererseits: Die Manager haben im Zweifelsfall den besten Einblick in die wirtschaftlichen Realitäten. Und den direktesten Einfluss darauf.

Womit wir bei einem Kernproblem wären: der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn Manager auf der Investitionsbremse stehen, kann die Konjunktur nicht florieren. Wer kein Vertrauen in die Zukunft hat, kann auch nicht erwarten, dass seine Kunden dies tun und die eigenen Produkte kaufen.

Das gilt für alle Ebenen der Wertschöpfungskette, vom Zulieferer bis zum Hersteller der Endprodukte - und in letzter Konsequenz für den Verbraucher. Oder, auf Börsenebene, den Anleger. Wieso soll der in Unternehmen investieren, wo diese selbst kein Vertrauen in den Markt haben?

Finanzvorstände jammern oft und gerne darüber, dass ihre Unternehmen unterbewertet sind und sich der Kapitalmarkt schlecht entwickelt. Gleichzeitig aber sehen sie selbst den ATX kritisch und trauen diesem vorerst nichts zu.

Dieser Teufelskreis gehört durchbrochen. Ein bisschen Optimismus täte allen gut. Amerika macht es mit seiner Anpacker-Mentalität vor, ist uns konjunkturell auch einen Schritt voraus. In diesem Sinne bleibt die Hoffnung, dass die Top-Manager doch nicht recht haben - es wäre nicht das erste Mal, dass sie die Situation falsch einschätzen. Womit wir wieder bei der Finanzkrise wären ...

