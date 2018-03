Karriere im Hilfswerk

Karin Fürst folgt Monika Gugerell

Wien (OTS) - Karin Fürst, bis Juni 2013 Pflegedienstleitung im NÖ Hilfswerk, übernimmt gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Walter Marschitz die Geschäftsführung der Hilfswerk Personaldienstleistungs-GmbH. Gleichzeitig übernimmt Fürst die "Fachliche Leitung Gesundheit, Familie und Soziales" im Hilfswerk Österreich. Sie folgt in diesen Funktionen Monika Gugerell MSc nach, die mit 31. Juli 2013 in den Ruhestand tritt, dem Hilfswerk aber weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht.

Karin Fürst ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und akademische Expertin für Palliative Care. Nach dem Diplom arbeitete sie als Operationsschwester für Gynäkologie/Geburtshilfe und plastische Chirurgie. Fürst ist Pflegeexpertin mit Zusatzqualifikationen in verschiedenen fachlichen Bereichen und hat auch Erfahrungen in der wirtschaftlichen Führung von Dienstleistungseinrichtungen. Sie ist seit 16 Jahren im Hilfswerk beschäftigt und kann auch eine jahrelange Tätigkeit als Referentin für Bildungseinrichtungen aufweisen.

Das Hilfswerk beschäftigt 8.343 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 4.000 in der Pflege und Betreuung. Zusätzlich werden von der Hilfswerk Personaldienstleistungs-GmbH derzeit etwa 1.200 selbstständige Personenbetreuerinnen und -betreuer an Privathaushalte vermittelt, um dort 24-Stunden-Betreuung zu leisten.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Mag. Harald Blümel

Tel.: 01 / 40442 - 12, Mobil: 0676 / 8787 60203

harald.bluemel @ hilfswerk.at

www.hilfswerk.at