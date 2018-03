Becker an Todt: Reden wir Klartext - Nein zur SPÖ-Pensionslüge!

Seniorenbund und ÖVP legen umfassendes Programm für ältere Generationen vor. Änderung des gesetzlichen Antrittsalters darin nicht vorgesehen.

Wien (OTS) - "Um es Herrn Todt vom PVÖ möglichst einfach zu machen, hier die Fakten:

Ja, wir müssen das tatsächliche Antrittsalter der Frauen UND Männer dringend an das gesetzliche Pensionsantrittsalter heranführen.

Ja, dazu haben wir 2010 und 2012 mehrere Maßnahmen beschlossen; die meisten davon treten am 1.1.2014 in Kraft. Allesamt mitgetragen vom überparteilichen Sozialpartner der Älteren, dem Österreichischen Seniorenrat.

Ja, diese Maßnahmen muss man jetzt wirken lassen, muss 2016 eine umfassende Analyse der Ergebnisse anstellen.

Ja, daher gibt es in der nächsten Legislaturperiode sicher keine Änderung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. Das haben wir uns durch die getroffenen Maßnahmen erspart.

Im Wahlprogramm der ÖVP (das bereits im Juni beschlossen wurde), steht: 'Bis 2020 soll das faktische Pensionsalter um vier Jahre steigen.' Kein Wort (!!!) zu gesetzlichen Änderungen, wie jetzt von der SPÖ behauptet wird.

Ja, das gesetzliche Pensionsantrittsalter der Frauen wird sich in der nächsten Legislaturperiode nicht ändern!

Ja, wir haben - alle sechs Teilorganisationen gemeinsam - ein umfassendes Reformpaket zu den Frauenpensionen vorgelegt. Ja, wir stehen zu diesem Paket. Seither haben wir aber die Maßnahmen zur Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters beschlossen - und diese müssen jetzt zuerst einmal wirken", betont Heinz K. Becker, Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes, zu den heutigen Behauptungen des PVÖ-Generalsekretärs.

"Zur neuerlichen Behauptung, die ÖVP oder gar deren Kanzlerkandidat Dr. Michael Spindelegger fordere Null-Lohnrunden für Pensionisten: Die überparteiliche Interessenvertretung der Älteren, der Österreichische Seniorenrat, hat mit dieser Bundesregierung einen Mehrjahresvertrag für die Pensionsanpassungen bis 2016 geschlossen. Darin enthalten: KEINE einzige Null-Lohnrunde. In jedem Jahr die volle Anpassung für alle Ausgleichszulagen, volle Anpassung für alle Pensionen in den Jahren 2015 und 2016. Die ÖVP und der Seniorenbund haben mehrfach festgehalten: Wir stehen zu diesem Gesetz! Wir halten die sozialpartnerschaftliche Vereinbarung ein. Will die SPÖ etwa davon abweichen?", frägt Becker verwundert über die weitere Wiederholung falscher Behauptungen.

"Die laufend zitierte Null-Lohnrunde hat es wirklich gegeben: Für Beamte im Jahre 2013. Für niemanden sonst - schon gar nicht für die Senioren. Die ÖVP sorgt dafür: Mit den richtigen Reformen erhöhen wir das tatsächliche Pensionsantrittsalter. Deshalb können wir den Senioren auch die Teuerungsabgeltung entsprechend der 2012 gesetzlich vereinbarten Bedingungen zukommen lassen. Den Mehrjahresvertrag haben wir im Übrigen deshalb gesetzlich fixiert , damit dieses sensible Thema nicht zum Wahlkampfthema wird", unterstreicht der Seniorenbund-Generalsekretär.

"Wir haben für die älteren Generationen ein umfassendes Programm erarbeitet. Schade, dass die SPÖ für diesen Wahlkampf für Senioren nur eines vorgesehen hat: Panikmache mit unsachlichen und -mittlerweile muss man dies so nennen - bewusst falschen Aussagen", schließt Becker.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Susanne Walpitscheker

stv. Generalsekretärin

Tel.: Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at