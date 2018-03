SJ-Sommertour in Wien: "Austria's Next Topfmodel"

Wiener SPÖ-Frauen und SJ Wien gegen Zwangsjacke "Schönheitsideal"

Wien (OTS/SPW) - Mit einer Tour der besonderen Art zieht die Sozialistische Jugend diesen Sommer durch die Freibäder des Landes. Bei "Austria's Next Topfmodel" können Jugendliche vom 29. bis 31. Juli in Wien mit Topf am Kopf für das Ablegen der "Zwangsjacke Schönheitsideal" wie bei einer echten Castingsituation posieren, inklusive rotem Teppich. Das Wichtigste dabei: Mitmachen kann jede und jeder, das Aussehen spielte keine Rolle!****

"Schon 13-Jährige beginnen mit Diäten. Essstörungen und Schönheitsoperationen gehören zum Alltag. Retuschierte Fotos zeigen uns Menschen, die es in der Realität so gar nicht gibt. Doch diese Werbekampagnen haben fatale Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Selbstbewusstsein junger Menschen: Wir wollen uns nicht von Medien vorschreiben lassen, was 'schön' ist und was nicht", erklärt SJ-Wien Frauensprecherin Sara Costa. Erschreckend sei vor allem, welche Ideale Jugendlichen mit Serien wie "Austria's Next Topmodel" vermittelt werden: "Jung, dünn, groß - wer da nicht reinpasst, ist nicht schön. Wir sind aber der Meinung, dass sich Schönheit in weit mehr Facetten ausdrückt", unterstreicht Costa. Daher setze man sich auch für die Schaffung eines Bildbearbeitungsgesetzes ein, damit Jugendliche nicht weiter mit realitätsfernen Schönheitsbildern manipuliert werden.

"Die Wiener SPÖ-Frauen unterstützen diese Aktion aus vollem Herzen. Wir wollen Grenzen aufzeigen und junge Menschen zum Nachdenken animieren. Denn gerade Jugendliche, und besonders viele Mädchen, leiden oft unter dem übertriebenen Schönheitsideal. Aufgrund der in TV- und Werbeformaten vermittelten Bilder, fühlen sich immer mehr Menschen in ihrer Haut nicht wohl. Dagegen wollen wir angehen!", betont die Frauensekretärin der Wiener SPÖ, Aline-Marie Hoffmann. Denn "wir kämpfen für selbstbewusste junge Menschen!", so Costa und Hoffmann unisono.

"Austria's Next Topfmodel" in Wien:

Montag, 29.07.2013, Stadionbad, Meiereistraße 7, 1020 Wien, ab 14 Uhr Dienstag, 30.07.2013, Angeliwiese, 1210 Wien, ab 16 Uhr

Mittwoch, 31.07.2013, Laaerbergbad, Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2, 1100 Wien, ab 14 Uhr

