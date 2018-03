FA-Rösch: Blauen Betriebsrat zu roter Wahlveranstaltung eingeladen

FSG-Wahlkampfauftakt muss Wahlkampfkosten der SPÖ zugerechnet werden - 7-Millionen-Eurogrenze könnte wackeln!

Wien (OTS) - Betriebsräte der Gewerkschaft Vida haben vor kurzem Post von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) erhalten. Offiziell heißt es auf der Einladung der FSG Vida "Delegiertenkonferenz", obwohl auch Gewerkschaftsmitglieder angeschrieben und als "Genossen" tituliert wurden, die beteuern, niemals oder schon längst nicht mehr zur FSG zu gehören. Mindestens einer davon ist ein freiheitlicher Betriebsrat, der von den Roten sogar regelmäßig gemobbt wird.

Dabei sein darf er vermutlich dennoch, er muss sich lediglich anmelden und den Registrierungsabschnitt mit der Mitgliedsnummer der Gewerkschaft Vida vorweisen. Eingeladen wird er zu einem "Wahlkampfauftakt der FSG" Ende August zur bevorstehenden Nationalratswahl. Übrigens zu einem Tag unter der Woche mit Einlass 12:15, weshalb die meisten Betriebsräte um eine Freistellung ansuchen müssen. Spätestens dann würde man wohl stutzig werden, wie ein Freiheitlicher zu einer roten Einladung kommt.

Der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch in einer Reaktion: "Nicht nur, dass der FSG bei ihrer Einladung eine Panne passiert ist, steht eindeutig fest, dass sich die FSG finanziell in den Nationalratswahlkampf einbringt, obwohl es sich dabei um die falsche Baustelle handelt. Die FSG müsste außerdem wissen, dass im Zuge des Nationalratswahlkampfes auch Wahlwerbung der Vorfeldorganisationen den Mutterparteien zugerechnet wird", so Rösch, der Aufklärung über die Kosten des FSG-Wahlkampfauftaktes samt Briefzustellungen etc. einfordert. Außerdem wurde erst jüngst bekannt, dass die FSG an ca. 5.200 Betriebsräte "Pensionistenbriefe" verschickt hat. "Die SPÖ dürfte bis zum Wahltag über ihre Vorfeldorganisationen vermutlich mehr als die angepeilten 7 Millionen Euro ausgeben", rechnet der FA-Obmann abschließend.

