"DIE.NACHT" am 30. Juli mit ORF-"Sommerkabarett: Andrea Händler - Naturtrüb"

Außerdem mit "Jugendsünden u.s.w.", "Add a Friend" und "Silent Cooking"

Wien (OTS) - Eine gesundheitsbewusste Kabarettistin, unterhaltsame, längst vergessene TV-Momente, Online-Freundschaften und entspanntes Kochen. "DIE.NACHT" startet am Dienstag, dem 30. Juli 2013, in ORF eins mit dem ORF-"Sommerkabarett": Um 22.00 Uhr lässt Andrea Händler in ihrem neuesten Programm "Naturtrüb" das ORF-Publikum an ihrem neuen gesunden Lebenswandel teilhaben. Sie erzählt u. a. von ihrem Übergang ins Spießertum, der es ihr verbietet, ihren Süchten wie dem Rauchen zu frönen. Im Anschluss erkennen sich Nora Frey, Viktor Gernot und Stefan Ruzowitzky in "Jugendsünden u.s.w." um 23.00 Uhr kaum selbst wieder. In "Add a Friend" dreht sich um 23.30 Uhr alles um einen unerwarteten "Glücksbringer". Um 0.15 Uhr bereitet Patrick Müller ein Drei-Gänge-Menü zu.

Das ORF-"Sommerkabarett"-Programm in ORF eins

"Andrea Händler - Naturtrüb", 22.00 Uhr

Von Existenzängsten getrieben, ließ sich Andrea Händler vom allgemeinen Gesundheitswahn anstecken und berichtet in ihrem Soloprogramm "Naturtrüb" humorvoll von ihren Erfahrungen als gesundheitsbewusste Nichtraucherin. Zudem plagen sie erste Anzeichen präseniler Bettflucht und durch den Nikotinentzug bedingte Schrulligkeit. Partnerschaftliche Nebenwirkungen des Gesundheitswahns machen sich durch liebevoll gemeinte Äußerungen wie "Schatzi, hast du deine Pulver eh nicht vergessen?" bemerkbar. Als Spießerin versucht sie ihre neue Mitte zu finden und macht durch ihre militante Aversion gegen alles Ungesunde allmählich ihre gesamte Umwelt krank.

"Jugendsünden u.s.w." mit Nora Frey, Viktor Gernot und Stefan Ruzowitzky, 23.00 Uhr

Ganz nach dem Motto: "Ich war jung und brauchte das Geld" werden unsere heimischen Stars in "Jugensünden u.s.w." mit ihrer TV-Vergangenheit konfrontiert. Auf Moderatorin Nora Frey, Kabarettist Viktor Gernot und Drehbuchautor und Regisseur Stefan Ruzowitzky wartet so manches "Schmankerl" aus ihren Karriereanfängen.

"Add a Friend: Der Glücksbringer", 23.30 Uhr

Toms (Friedrich Mücke) Chef Marc Münchberger (Ralph Herforth) hat Toms Affäre mit Rita (Judith Kernke) durchschaut. Somit scheint klar zu sein, dass Toms Karriere zu Ende ist. Doch das Blatt wendet sich, als Münchberger einen Anruf von seinem Chef Johanson (Volker Brandt) erhält. Felix (Ken Duken) muss sich damit herumschlagen, dass Julia (Friederike Kempter) einen Freund hat. Er sieht schon alle seine Chancen bei ihr schwinden. Kurz vor der Knie-OP erhält Felix jedoch ein vielsagendes Päckchen.

"Silent Cooking", 0.15 Uhr

Patrick Müller kocht ein Drei-Gänge-Menü nach einem seiner kreativen Rezepte.

Das ORF-"Sommerkabarett", "Jugendsünden u.s.w." und "Silent Cooking" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

