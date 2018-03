Den Sommer verlängern mit airberlin

Mit Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft ist der Sommer im September noch lange nicht vorbei. airberlin bringt ihre Gäste auch in der kühleren Jahreszeit zu den schönsten Sonnenplätzen weltweit. Wenn in Deutschland die Temperaturen sinken, dann beginnt rund ums Mittelmeer die schönste Zeit des Jahres: Wegen ihres ganzjährig milden Klimas und der blühenden Flora wird Madeira auch "Insel des ewigen Frühlings" genannt. Daher bietet sich die zu Portugal gehörende Inselgruppe als Reiseziel für Sonnenhungrige ganzjährig an. Auf Mallorca lockt das Wasser im Oktober noch mit Badetemperaturen um 21 Grad. An der Donau gehört Budapest mit seinen prachtvollen Barock-und Jugendstilbauten zu den architektonisch schönsten Metropolen Europas und verzeichnet im September durchschnittliche Temperaturen von 23 Grad. Alle genannten Destinationen sind ab vielen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit airberlin erreichbar. Für Frühbucher bietet die Airline vom 30. Juli bis 1. August viele günstige Flugtickets für den Reisezeitraum vom 1. September bis 31. März an: Den Hin- und Rückflug nach Budapest gibt es ab 98 Euro. Ein Blick auf www.airberlin.com lohnt sich, denn neben den erwähnten Zielen gibt es unter anderem günstige Flugtickets in die USA, zum Beispiel nach New York oder Chicago, jeweils ab 499 Euro für den Hin-und Rückflug in der Economy Class. Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern, Gebühren und topbonus Meilen.

Übrigens gibt es bei airberlin auf vielen Mittelstreckenflügen ab 90 Minuten Flugdauer erfrischendes Eis aus dem Hause Sansibar.

airberlin ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt zu 150 Destinationen in 40 Ländern. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2012 mehr als 33 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an airberlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld® verfügt airberlin über ein globales Streckennetz. Die Airline mit dem preisgekrönten Service bietet mit 14 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte hat ein Durchschnittsalter von fünf Jahren und gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa.

