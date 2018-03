SP-Schicker zu FP-Spende an Integrationshaus: Erhöhter Lerneffekt

Wien (OTS/SPW-K) - "Gut Ding braucht bei den Freiheitlichen offensichtlich wirklich eine Weile", kommentiert der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende, Rudi Schicker, den Abschluss des Verfahrens im Zusammenhang mit einer Behauptung von FP-Jenewein (OTS0223 vom 29. Jänner 2013) zu einem angeblichen systematischen Missbrauch der Wiener StadtjuristInnen durch den Klubvorsitzenden.

"Nachdem wir uns bereits Anfang Juni auf einen Vergleich geeinigt haben und als Schadensersatz eine Spende von 1.000 Euro an das Integrationshaus vereinbart wurde, erreicht uns nun endlich die Bestätigung, dass das Geld auch dorthin überwiesen wurde", zeigt sich Schicker erleichtert. "Jenewein hat zwar schon im März schriftlich in einer OTS widerrufen, aber der Lerneffekt wurde durch die Spende hoffentlich zusätzlich erhöht. Wir werden jedenfalls auch in Zukunft nicht zulassen, dass auf dem Rücken der JuristInnen des städtischen Verfassungsdienstes polemisiert wird!", so Schicker abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at