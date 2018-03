Rauch: Das AMS ist kein Propagandainstrument, liebe SPÖ!

Peinliche sozialistische Panikkampagne aufgeflogen - "Kurier": AMS-Chef Kopf: SPÖ verschweigt die ganze Wahrheit

Wien, 29. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Das AMS ist kein Propagandainstrument, liebe SPÖ! Experten falsch zu zitieren und so die SPÖ-Panikmache zu befeuern passt perfekt in das Bild der roten Ratlosigkeit", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Denn entgegen den heutigen Ausführungen der Frauenministerin, die heute erneut in den SPÖ-Paniktopf greift, rückt AMS-Chef Johannes Kopf im heutigen "Kurier" das Bild zurecht: Eine Anhebung des Frauenpensionsalters führe keineswegs zu einem Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit, wie von der SPÖ behauptet, die SPÖ verschweige einen entscheidenden Teil der Wahrheit. "Die SPÖ ist aufgeflogen. Offensichtlich haben die Sozialisten Probleme beim sinnerfassenden Lesen. Die ÖVP hilft der SPÖ aber herzlich gerne bei der Überwindung dieses Defizits", betont Rauch. Zur Erinnerung:

In den vergangenen Wahlkämpfen gab es drei Briefe von SPÖ-Vorsitzenden, in denen die Pensionisten nicht nur verunsichert, sondern eigentlich instrumentalisiert wurden. Nach dem Wahltag

haben die Genossen die notwendigen Pensionsreformen jedoch mitbeschlossen. "Pensionsunwahrheiten haben bei der SPÖ leider nach wie vor Tradition. Und auch in diesem Wahlkampf unternimmt die SPÖ den armseligen Versuch, ihre inhaltliche Leere mit Halbwahrheiten zuzudecken. So, wie die SPÖ es schon bei der Panikmache Wehrpflicht für Frauen versucht hat. Doch das Ergebnis der Volksbefragung spricht für sich: Die Menschen lassen sich nicht für dumm verkaufen", unterstreicht der ÖVP-Manager. ****

Die ÖVP arbeitet im Gegensatz zur SPÖ für die Sicherung der Pensionen. Dank der gesetzten Maßnahmen wird es beim gesetzlichen Pensionsantrittsalter in der nächsten Periode keine Änderungen geben müssen. Das ist auch im Wahlprogramm der ÖVP festgehalten, das Ende Juni beschlossen wurde. Die Regierungsvereinbarung, das faktische Antrittsalter an das gesetzliche anzupassen, muss aber weiter Bestand haben. Weitere Forderung der ÖVP ist die Abschaffung der steuerlichen Begünstigung von "Golden Handshakes", die statistische Erfassung von Frühpensionen und die Abschaffung von Pensionsprivilegien, wie es z.B. im roten Wien der Fall ist. "Solange die SPÖ keine Ideen für die Zukunft dieses Landes hat und permanent mit Halb- und Unwahrheiten hantiert, ist sie nicht ernst zu nehmen. Denn die Menschen in diesem Land lassen sich nicht für dumm verkaufen, liebe SPÖ", betont Hannes Rauch abschließend.

