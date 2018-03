ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Tennis-bet-at-home-Cup Kitzbühel und von der Schwimm-WM Barcelona 2013

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 30. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennis-bet-at-home-Cup in Kitzbühel um 11.55 Uhr und von der FINA Schwimm-Weltmeisterschaft Barcelona 2013 um 18.00 Uhr, die Höhepunkte von den österreichischen Leichtathletik-Staatsmeisterschaften um 20.15 Uhr, von den ITU World Triathlon Series der Damen und Herren in Hamburg um 21.00 Uhr, vom UCI Mountainbike Downhill-Weltcup in Val di Sole um 22.00 Uhr und von der Beachvolleyball-World-Tour 2013 in Gstaad um 22.45 Uhr, Folge 6 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 11.25 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.15 und 22.30 Uhr.

Mit Dennis Novak und Martin Fischer setzten sich auch zwei Österreicher in der Qualifikation durch und sorgen so mit insgesamt fünf Spielern für den größten Österreicher-Anteil im Kitzbüheler Hauptfeld seit 2008. Als erster Österreicher spielt am Montag Martin Fischer gegen den Argentinier Horacio Zeballos. Ein weiteres Highlight am Centre-Court ist das Duell Dominic Thiem gegen Andrei Kusnetsow. Sollte Thiem die erste Runde gegen den starken Russen überstehen, würde es zum Aufeinandertreffen mit Jürgen Melzer kommen. Andreas Haider-Maurer schlägt am Dienstag im Österreicher-Duell gegen Dennis Novak auf. ORF SPORT + überträgt bis 3. August täglich live aus Kitzbühel. Kommentator ist Oliver Polzer, als Kokommentator fungiert Stefan Koubek.

Acht Tage lang (28. Juli bis 4. August) geht es bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in der 1,621 Millionen Einwohner zählenden Olympiastadt Barcelona um Titel und Medaillen. Mit dabei: das OSV-Schwimm-Quartett Lisa Zaiser (Kärnten), Caroline Reitshammer (Tirol), David Brandl (Oberösterreich) und Jakub Maly (Burgenland). ORF SPORT + überträgt täglich bis 4. August jeweils von 18.00 bis 20.15 Uhr live aus Barcelona. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Mirna Jukic.

Bei großer Hitze bestritten Österreichs Leichtathleten am vergangenen Wochenende die Staatsmeisterschaften in Feldkirch-Gisingen. Diskuswerfer Gerhard Mayer (SVS Leichtathletik) schaffte am Samstag bei seinem letzten Formtest vor den Weltmeisterschaften in Moskau (10. bis 18. August) eine Punktlandung auf der 60-Meter-Marke. Mit 60,00 Meter holte er den Titel vor U23-EM Finalist Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ), der auf 58,48 Meter kam. Am Sonntag siegte Andreas Vojta (team2012.at) bei Temperaturen von 36,9 Grad Celsius souverän über 1.500 Meter. Mit einem schnellen Antritt setzte er sich in seinem letzten Rennen vor den Weltmeisterschaften von Moskau 300 Meter vor dem Ziel an die Spitze und brachte den Titel mit der Zeit von 4:02,21 Minuten souverän ins Ziel.

