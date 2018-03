Acision: Adolfo Hernandez ist neuer Chief Executive Officer

Reading, England (ots/PRNewswire) - Ehemalige Führungskraft von Alcatel-Lucent; will IP-Messaging, kommerzielle Dienstleistungen und Unternehmensstrategien beschleunigen und Wert von Acision im mobilen Ökosystem steigern

Adolfo Hernandez wird neuer Chief Executive Officer (CEO) bei Acision, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Mobile Messaging. Er tritt die Nachfolge von Jorgen Nilsson an, der kürzlich aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, nachdem er Marktrelevanz und Kundenfokus innerhalb von Acision vorangetrieben hatte. In seiner neuen Rolle wird sich Hernandez, ehemalige Führungskraft bei Alcatel-Lucent (EPA:ALU), auf die Leitung des Tagesgeschäfts konzentrieren um sicherzustellen, dass Acision von den wachsenden Möglichkeiten im mobilen Markt profitieren kann. Sein Aufgabenfeld umfasst ausserdem die Steigerung der Kundenbindung, die Verstärkung der Vertriebs, die Optimierung der Operational Excellence sowie die Förderung von Innovationen. Ausserdem wird er das Produktportfolio des Unternehmens vorantreiben.

Hernandez wird seine neue Position am 19. August 2013 antreten und direkt an Didier Bench, Executive Chairman von Acision, berichten. "Ich freue mich sehr, dass wir Adolfo gerade jetzt als CEO für Acision gewinnen konnten. Wir bauen unsere Führungsposition im Messaging-Markt aus und verfolgen eine Geschäftsstrategie, mit der wir eine weltweit führende IP-Messaging-Infrastruktur, Geschäftsanalyselösungen und kommerzielle mobile Dienste, die auch der Unternehmensbindung dienen, zur Verfügung stellen", sagt Didier Bench. Der Wechsel unserer Führungskraft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wir unser Unternehmen an die sich ändernden Marktanforderungen, die verbesserten mobilen CRM-Modelle und die neue Welt der Over-the-Top- (OTT) Anwendungen anpassen."

"Adolfos Leidenschaft, seine Gabe Mitarbeiter zu motivieren, seine Branchenerfahrung und engen Beziehungen mit wichtigen Marktexperten ermöglichen es uns, auf unsere starken Werte aufzubauen. Zu diesen gehören unser solider Kundenstamm und das Produktportfolio, und gleichzeitig die Tatsache, dass wir uns näher zu Unternehmen und Kunden hinbewegen. Adolfo wird zusammen mit dem Führungsteam daran arbeiten, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen und uns in eine führende Position im Bereich des mobilen Nachrichten-Ökosystems zu bringen."

Hernandez bringt umfassende Führungserfahrungen mit: Er hat jahrelang in leitenden Positionen gearbeitet und wird die von Jorgen iniitierten Entwicklungen weiterführen - mit einer neuen Version, um folgende Punkte umzusetzen:

IP-Messaging, kommerzielle Dienstleistungen und Unternehmensstrategien ausführen und weiterentwickeln

Neue Märkte erschliessen und den Wert im mobilen Ökosystem steigern

Kundenanforderungen durch die Entwicklung marktführender Produkte und Dienstleistungen entsprechen und Markterwartungen übertreffen

"Ich bin gespannt darauf, ein Unternehmen voranzutreiben, das für seine Geschichte bekannt ist. Gleichzeitig freue ich mich auf die Möglichkeit meine Erfahrung und Expertise einzubringen, so dass Acision weiter auf neue Trends und Anforderungen im mobilen Markt reagieren kann", sagt Adolfo Hernandez. "Die Mitarbeiter, Produkte und Technologien, die Acision als treibende Kraft im Bereich Mobile Messaging etabliert haben, ermöglichen es uns dem schnelllebigen, mobilen Ökosystem einen Mehrwert zu geben. Ich freue mich besonders darauf, dass ich eine Rolle in der Weiterentwicklung des Unternehmens spielen, unsere Kundenbeziehungen pflegen und neue Wachstumswege schaffen kann."

Vor Acision war Hernandez vier Jahre bei Alcatel-Lucent (EPA:ALU) tätig, zuletzt als Executive Vice President, Global Software Services and Solutions. Zudem war er Mitglied des Executive-Ausschusses, der dem CEO des Konzerns unterstand. In dieser Rolle war Hernandez verantwortlich für alle Software-Anwendungen sowie weltweiten Unternehmensdienste von Alcatel-Lucent und stand verschiedenen strategischen Bereichen vor. Adolfo hatte ausserdem eine führende Managementfunktion bei Sun Microsystems, Inc inne, wo er für alle Aspekte der Dienstleistungsgeschäfte des Unternehmens weltweit verantwortlich war. Ausserdem arbeitete er acht Jahre bei IBM in London und München, wo er eine Vielzahl von Führungspositionen im Vertrieb in den Bereichen eBusiness und Open Systems ausübte.

