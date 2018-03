Lotto: Jackpot - der Juli klingt mit 1,7 Millionen Euro aus

Solojoker mit 183.000 Euro in NÖ

Wien (OTS) - Mit einem Jackpot endete die Lotto Ziehung vom vergangenen Sonntag, die Kombination 12, 21, 23, 29, 38 und 43 war auf keinem Wettschein angekreuzt. Somit geht es beim Sechser am kommenden Mittwoch um rund 1,7 Millionen Euro.

Die beiden Fünfer mit der Zusatzzahl 28 wurden in der Steiermark erzielt. Ein Weststeirer war dabei per Quicktipp erfolgreich, ihm fehlte die Zahl 43 zum Sechser. Ein Obersteirer kreuzte seine Tipps auf einem Normalschein an; bei ihm war es die 23, die zum Sechser fehlte. Er erzielte noch einen Dreier mit Zusatzzahl, einen Dreier sowie zweimal die Zusatzzahl allein.

Joker Beim Joker gab es eine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination, und auf ihr war auch das "Ja" angekreuzt. Für einen Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus dem niederösterreichischen Industrieviertel war diese Entscheidung mehr als 183.000 Euro wert.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28.7.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 847.266,20 - 1,7 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 58.249,50 118 Fünfer zu je EUR 1.077,00 258 Vierer+ZZ zu je EUR 172,40 4.966 Vierer zu je EUR 42,20 6.835 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 76.687 Dreier zu je EUR 4,80 258.508 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 12 21 23 29 38 43 Zusatzzahl: 28

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28.7.2013:

1 Joker zu EUR 183.035,70 15 mal EUR 7.700,00 115 mal EUR 770,00 1.020 mal EUR 77,00 10.305 mal EUR 7,00 100.579 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 4 8 5 2 6 2

