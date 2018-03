Refugee Camp Vienna - Proteste gegen Abschiebung am 29.07.2013

Innenministerium ignoriert Reisewarnung, rechtliche und gesundheitliche Bedenken

Wien (OTS) - Ein Massenaufgebot von Polizei hat den Protest gegen die Abschiebung von 8 Refugees aus dem Servitenkloster brutal gestürmt. Sogar Anwalt Lennart Binder wurde von ca. 8 bis 8.30 von der Polizei gewaltsam daran gehindert, noch rechtzeitig mit 6 von ihm betreuten Flüchtlingen zu sprechen, mit der Unterstellung, er habe auch an der Kundgebung teilgenommen.

Seit der Festnahme der 8 Pakistanis nahmen die Proteste dort immer weiter zu und gingen ab 10 Uhr am Flughafen weiter. Vermutung: Flug am Vormittag mit Air Berlin nach Lahore. Viele Flüchtlinge sind von Hunger- und Durststreik geschwächt und sollen trotz gesundheitlichem Risiko mit Gewalt abgeschoben werden.

Als am Morgen Stellvertreter von Volksanwaltschaft und Menschenrechtsbeirat das Schubhaft-Gefängnis verlassen haben, schien es noch, dass es Verhandlungen über die Freilassung der pakistanischen Flüchtlinge gibt. Dann verlautbarte Innenministerin Mikl-Leitner, dass es zu Abschiebungen kommen wird. Vor dem Polizeianhaltezentrum Rossauerlände wurden etwa 40 Refugees und Unterstützer_innen weggeschleppt, zahlreiche angezeigt, weil die Demo erst zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet gewesen sei. Zumindest einer der friedlichen Protestteilnehmer wurde am Rücken verletzt, als ihn die Polizei wegtrug.

Der "Refugee Protest Vienna" fordert ein menschenwürdiges Asylsytem in Österreich und einen Abschiebestopp. Eine Demo wird für 29.07. 2013 um 15 Uhr von der Rossauerlände zum Innenministerium angemeldet.

