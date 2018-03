VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Bedenken der Busfahrer ernst nehmen

Verantwortungslose Verkehrspolitik schafft unnötiges Gefahrenpotential

Wien (OTS) - "So wie schon bei der Habsburgergasse in der Wiener Innenstadt, die für den Fahrradgegenverkehr geöffnet hätte werden sollen, regt sich bei den Buslenkern der Wiener Linien in Verbindung mit der Neugestaltung der Mariahilfer Straße nun der nächste berechtigte Widerstand", so ÖVP Wien Klubobmann Fritz Aichinger zur heutigen Berichterstattung in der Tageszeitung "Kurier".

Fritz Aichinger: "Die Bedenken der Busfahrer, die die Situation wohl am besten einschätzen können, müssen ernst genommen und deren Verbesserungsvorschläge in die Planung miteinbezogen werden. Es kann nicht sein, dass durch eine verantwortungslose Politik der Verkehrsstadträtin ein derartiges Gefahrenpotential geschaffen wird. Dieser Aufschrei ist der nächste Beweis dafür, dass die Mariahilfer Straße Neu ein Chaos auslöst und mehr Fragen als Antworten aufwirft."

"Darüber hinaus warten wir nach wie vor auf eine Kostenschätzung für das Gesamtprojekt als wichtige Entscheidungsgrundlage. Und wir werden mit unserer Forderung nach einer grundsätzlichen Befragung aller Anrainer/innen der beiden Bezirke nicht locker lassen", so Aichinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at