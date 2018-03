ORF III mit Erich Lessing im "KulturWerk" und Teil 1 von "John Rabe - Der gute Deutsche von Nanking"

Am 30. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 30. Juli 2013, ist Erwin Wurm um 20.00 Uhr zu Gast in "Kultur Heute". ORF-III-Moderator Peter Fässlacher spricht mit dem österreichischen Künstler über dessen erstes Theaterstück. Die "Wortskulptur" mit dem Titel "Das Kleine im Großen, das Große im Großen, das Große im Kleinen und das Kleine im Kleinen" wurde vergangenen Donnerstag in der Halle des Salzburger Galeristen Thaddaeus Ropac uraufgeführt.

Seine Fotos haben Geschichte festgehalten und Geschichte geschrieben:

Aus Anlass seines 90. Geburtstags ist der österreichische Fotograf Erich Lessing um 20.15 Uhr zu Gast bei Barbara Rett im "KulturWerk". Er porträtierte praktisch alle internationalen Spitzenpolitiker und Künstler und hielt einen ikonographischen Moment der österreichischen Zeitgeschichte mit der Kamera fest: die Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere. Erich Lessing erzählt im "KulturWerk", wie es zu diesem legendären Foto gekommen ist, warum er mit 90 Jahren überlegt, aus der legendären Fotoagentur Magnum auszutreten, und ob ein Bild wirklich mehr als tausend Worte sagt.

Um 21.05 Uhr präsentiert Ludwig Müller im Rahmen der "Hyundai Kabarett-Tage" sein Programm "Betreutes Blödeln - meine besten Stücke". Neben zahlreichen Klassikern wie dem "Internetheimatroman" oder der "Indischen Göttin für Telekommunikation Machmakadrama" werden auch ein paar Highlights aus seinem brandneuen Programm "Dönermonarchie" serviert.

Um 22.00 Uhr zeigt ORF III den ersten Teil des Zweiteilers "John Rabe - Der gute Deutsche von Nanking", ein bewegendes Heldendrama rund um den deutschen Kaufmann John Rabe, der die chinesische Bevölkerung vor den Angriffen des japanischen Militärs rettete. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Florian Gallenberger verkörpert Ulrich Tukur brillant und charismatisch den Titelhelden. An seiner Seite agieren Daniel Brühl, Anne Consigny und Steve Buscemi.

Den zweiten Teil zeigt ORF III in der kommenden Woche am selben Sendeplatz (Dienstag, 6. August, 22.05 Uhr im "euro.film"). Weiters zeigt ORF III am Samstag, dem 3. August, um 20.15 Uhr die "zeit.geschichte"-Dokumentation "John Rabe - Der Schindler von Nanking".

