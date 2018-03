Live in ORF eins: Österreichische Vereine in der UEFA-Champions-League-Qualifikation

Austria Wien vs. FH Havnarfjördur am 30. und Red Bull Salzburg vs. Fenerbahce Istanbul am 31. Juli

Wien (OTS) - Meister Austria Wien und Vizemeister Red Bull Salzburg in der UEFA-Champions-League-Qualifikation: Österreichs Vereine steigen in der dritten Runde ins Geschehen ein. Am Dienstag, dem 30. Juli 2013, trifft die Austria Wien auf den FH Havnarfjördur aus Island. ORF eins überträgt live ab 17.45 Uhr aus der Wiener Generali Arena. Für Red Bull Salzburg wird es am Mittwoch, dem 31. Juli, spannend. Dann spielt der österreichische Vizemeister daheim in der Red Bull Arena gegen den türkischen Vizemeister Fenerbahce Istanbul -zu sehen live ab 20.15 Uhr in ORF eins. Das Rückspiel in Istanbul folgt am 6. August ebenfalls live in ORF eins.

UEFA-Champions-League-Qualifikation - 3. Runde

Austria Wien vs. FH Havnarfjördur am 30. Juli live in ORF eins:

17.45 Uhr: Der Countdown

17.55 Uhr: Das Spiel

Kommentar: Michael Bacher

Moderation: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska

Red Bull Salzburg vs. Fenerbahce Istanbul am 31. Juli live in ORF eins:

20.15 Uhr: Der Countdown

20.25 Uhr: Das Spiel

22.25 Uhr: Die Analyse

Kommentar: Thomas König

Moderation: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska

Für sehbehinderte Fußballfans werden die Spiele audiokommentiert. Die Übertragungen werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream angeboten, ORF insider bietet die Highlights als Video-on-Demand.

