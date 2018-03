anyoption(TM), die führende Binäroptionen-Trading-Plattform bietet sichere und regulierte Trading-Derivate in der gesamten Europäischen Union

London (ots/PRNewswire) - Seit 2008 ist anyoption(TM) (http://de.anyoption.com) der Branchenführer in der Welt des Binäroptionen-Handels und bietet hunderttausenden Investoren weltweit eine einzigartige Trading-Erfahrung. Das Unternehmen vertritt die Meinung, dass ein Volltrading-Produkt sicher und reguliert sein muss.

Handeln mit anyoption(TM) unter voller EU-Regulierung

anyoption(TM) wird in voller Transparenz betrieben, unterliegt strengen EU-Zusatzartikeln, wie MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), und wird von KPMG überprüft. Als voll regulierte Handelsplattform unterliegen alle Bereiche des Unternehmens der Zustimmung der lokalen Regulierungsbehörde. Diese Zustimmung garantiert, dass das Unternehmen die höchsten Standards im Bereich der finanziellen Stabilität erfüllt, und in Übereinstimmung mit allen relevanten Gesetzen und Bestimmungen agiert, besonders im Hinblick auf den Investorenschutz.

Als Investmentfirma unternimmt anyoption(TM) jede Anstrengung, um die besten Ergebnisse für seine Kunden zu gewährleisten, und berücksichtigt dabei Preise, Kosten, Schnelligkeit, Ausführungs- und Ausgleichswahrscheinlichkeit sowie andere, für die Ausführung der Order relevante Faktoren. anyoption(TM) ist Mitglied des Investorenkompensierungs-Fonds (Investor Compensation Fund = ICF) und kann so seinen Nutzern eine weitere finanzielle Absicherung anbieten.

Die anyoption-Handelsplattform wird von Ouroboros Derivatives Trading Ltd. betrieben, einer registrierten europäischen Investmentfirma, die von der CYSEC unter Lizenznummer: 187/12

autorisiert und

lizenziert ist. Im Gegensatz zu anderen Online-Maklern von Binäroptionen umfassen anyoptions Lizenzen den Betrieb eines vollständig regulierten Market Makers, die das Unternehmen dazu berechtigen, das höchste Niveau an finanziellen Dienstleistungen anzubieten, die auf gleicher Ebene mit den Lizenzen liegen, die von den strengsten EU-Regulierungsbehörden, einschliesslich Grossbritanniens FSA, die französische AMF und Italiens CONSOB, vorgeschrieben werden.

anyoption ist stolz, seinen Nutzern eine regulierte Plattform für Binäroptionen-Handel anbieten zu können. Der Pressesprecher des Unternehmens sagt: "Regulierung ist nur ein Aspekt des gesamten anyoption(TM)-Pakets, wir arbeiten hart daran, mit der neuesten Technologie ein sicheres und geschütztes Produkt anbieten zu können und so eine unvergessliche Trading-Erfahrung zu ermöglichen. anyoption war das erste Unternehmen, das einer Einzelhandels-Klientel Binäroptionen online angeboten hat.

Über anyoption(TM)

Die anyoption(TM)-Plattform wird von einem Team von namhaften Investoren mit jahrelanger Erfahrung im Risikomanagement, bei Derivaten, dem Forex-Handel und der Bepreisung von exotischen Optionen betrieben, und wird heutzutage als die professionellste , verlässlichste und interessanteste Finanzhandelswebseite weltweit gesehen.

