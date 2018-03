AK: Achtung, "Fußabdrücke" im Internet!

Sorgsam mit persönlichen Daten sein - Facebook in Österreich auf Platz zwei der beliebtesten Websites - Aktualisierte AK Broschüre gibt Tipps, um soziale Netzwerke sicher zu nutzen

Wien (OTS) - Facebook, What's App, Tumblr & Co ... "Was immer Sie im Internet machen, hinterlässt Datenspuren. Und diese sind bestens für Personenprofile geeignet", warnt AK Konsumentenschützerin Daniela Zimmer. "Gehen Sie daher gewissenhaft mit persönlichen Informationen um." Tipps, um Ihre Privatsphäre so weit als möglich zu schützen, gibt es in der aktualisierten AK Broschüre "Soziale Netzwerke im Internet" - zum Herunterladen unter www.arbeiterkammer.at.

"Weltweit im Netz Kontakte knüpfen, sich selbst durch ein Profil im Internet darstellen, eigene Texte oder Videos veröffentlichen oder einen digitalen Treffpunkt haben - das sind nur einige Vorteile der sozialen Netzwerkplattformen", sagt Zimmer. In Österreich bewegen sich fast drei Millionen NutzerInnen allein in Facebook.

Nicht erst seit Bekanntwerden von Geheimdienstanfragen bei Facebook verfolgen Datenschützer mit Sorge, wie freizügig NutzerInnen bei ihren Angaben über sich oder andere sind. Denkbar einfach ist daher auch das Anlegen von Interessens- und Verhaltensprofilen über jeden einzelnen Nutzer. "Es darf nicht vergessen werden, dass das Gedächtnis des Internets lang ist. Veröffentlichte Bilder und Texte sind oft schwer zu löschen", weiß Zimmer.

Personensuchmaschinen liefern kompakte Profile über alle Informationen zu einer Person im Netz, entsprechende Verwechslungsgefahr mit namensgleichen Personen inklusive. Cyber-Mobbing (schlimmer Kommentar über Dritte im Netz) kommt ebenso vor wie Identitätsklau bei schlechter Datensicherung (jemand tritt im eigenen Namen auf). Die Netzwerke sind auch Ziel von Phishingangriffen: Mails mit versteckten Programmen werden in Umlauf gebracht, die die Login-Daten und Informationen von Usern ausspähen. "Eine so zielgenaue Kundenansprache gibt es nur online", so Zimmer.

Die AK fordert deshalb mehr Schutz für Internet-UserInnen. So sollten Web 2.0-NutzerInnen die Kontrolle über selbst veröffentlichte Daten stets behalten. Sie sollten das Recht haben, für selbsterzeugte Inhalte ein Verfallsdatum vorzusehen und personenbezogene Daten auf Wunsch wieder löschen können. Derzeit sind die NutzerInnen auch bei den einfachsten Datenschutzmaßnahmen auf den guten Willen der Anbieter angewiesen. Außerdem sollte jeder Dienste-Anbieter etwa die strengsten Privatsphäre-Einstellungen standardmäßig voreingestellt haben.

SERVICE: Mehr Infos und jede Menge Tipps finden Sie in der AK Broschüre "Facebook, My Space & Co. Soziale Netzwerke im Internet" unter www.arbeiterkammer.at. Die Broschüre hat das Österreichische Insitut für angewandte Telekommunikation im Auftrag der AK Wien durchgeführt.

