Musikalischer Herbst auf MS EUROPA: Ocean Sun Festival und Steinway-Nachwuchspianisten an Bord

Klassikfestival "Ocean Sun Festival" auf hoher See

Zusammenarbeit mit der "Deutsche Grammophon"

Steinway-Nachwuchspianisten geben Konzerte an Bord

Klassiktalente auf zwei Reisen an Bord der EUROPA

Der Herbst auf der EUROPA, dem einzigen Fünf-Sterne-Plus* Kreuzfahrtschiff weltweit, ist geprägt von klassischen Musikklängen:

Auf der Reise von Nizza nach Madeira, vom 19.11. bis 30.11.2013, findet das beliebte "Ocean Sun Festival", ein Musikfestival in Zusammenarbeit mit der "Deutsche Grammophon", statt. Auch bereits auf der Reise davor, von Civitavecchia nach Nizza, steht Musik auf dem Programm: Etablierte Pianisten/innen sowie Nachwuchstalente, empfohlen durch das Haus Steinway, begeistern die Gäste an Bord mit Klavierkonzerten.

Beim Ocean Sun Festival verwandelt die Crème de la Crème der klassischen Musik die EUROPA in eine Festivalbühne. Dieses einzigartige Festival auf hoher See findet jährlich in Zusammenarbeit mit der "Deutsche Grammophon" statt. Unter anderem treten während der 11-tägigen Reise die Klarinettistin Sabine Meyer, der Bariton Roman Trekel, die Mezzosopranistin Bernarda Fink sowie die Sopranistin Raquel Andueza auf. Außerdem dabei sind der Mandolinenspieler Avi Avital und der ehemalige Sänger Thomas Quasthoff, der musikalische Lesungen, unter anderem zusammen mit Roman Trekel, halten wird.

Ocean Sun Festival 2013 auf der Mittelmeerreise vom 19.11.2013 -30.11.2013 (11 Tage) von Nizza über Cannes, Marseille, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Algier und Casablanca nach Funchal auf Madeira, ab 3.990 Euro pro Person inklusive Flüge.

Auf der Reise von Civitavecchia nach Nizza kommen die Gäste in den Genuss verschiedener Klavierkonzerte. Etablierte Pianisten/innen und Nachwuchstalente, allesamt Preisträger großer Klavierwettbewerbe und durch das Haus Steinway empfohlen, treten an Bord im Rahmen mehrerer Konzerte auf. Und auch an Land erwartet die Gäste ein musikalisches Programm: In ausgewählten Kirchen entlang der Reiseroute finden geführte Orgelkonzerte statt.

Steinway-Nachwuchstalente an Bord der EUROPA vom 09.11.2013 -19.11.2013 (10 Tage) von Civitavecchia über Neapel, Catania, Valletta, La Goulette, Palermo, Bastia und Genua nach Nizza, ab 3.990 Euro pro Person inklusive Flüge.

