Gravierende Markendefizite bei den Wohnbauträgern

EUREB-Institute legt erste Benchmarkstudie über die Markenqualität der Top-Wohnbauträger Österreichs vor.

Wien, Berlin (OTS) - Die erste "Residential Company Brand Value Study Austria 2013" untersuchte die Markenstärke der österreichischen Wohnbauträger. Das EUREB-Institute analysierte Qualitätskriterin für Residential-Marken und deckte Defizite auf. Die Online-Befragung von rund 100.00 Wohnungssuchenden, Kapitalanlegern und Investoren wurde in Kooperation mit dem Befragungspartner IMMOBILIEN.NET durchgeführt. Erstes Ergebnis: die Möglichkeiten der Markenführung werden kaum genutzt, Unternehmen sind wenig bekannt und schwer unterscheidbar.

Raiffeisen Evolution ist wertvollste Marke des Landes

Die wertvollste Marke der Branche ist Raiffeisen Evolution, die bekannteste jedoch die Buwog, wie aus den Ergebnissen hervorgeht. "Im Vergleich zu anderen Branchen ist da noch viel Luft nach oben", erklärt Harald Steiner, Managing Partner & CEO des EUREB-Institutes. Aus der EUREB-Studie geht hervor: Österreichs Wohnbauträger nützen nicht einmal zwei Drittel des vorhandenen Potenzials ihrer eigenen Marke. Für Kunden, Investoren und langfristige Unternehmenserfolge sind professionell entwickelte Marken von strategischer Bedeutung", erklärt Veronika Geyer, COO von IMMOBILIEN.NET die Wichtigkeit eines professionellen Brandings.

Bislang hat eine echte Schärfung der Wahrnehmung der jeweiligen Marken kaum stattgefunden, obwohl die Top-Marken der Immobilienwirtschaft in den letzten Jahren kontinuierlich an Wert zulegten. Die wertvollsten Unternehmen werden im Herbst 2013 mit dem BEST RESIDENTIAL COMPANY BRAND AWARD prämiert.

Die Top-Ten Wohnbauträger:

1. Raiffeisen Evolution 2. Erste Group Immorent 3. BAI Bauträger Austria Immobilien 4. Wien Süd 5. SÜBA 6. Hübl & Partner 7. RBM Wohnbau 8. Familienwohnbau 9. JP Immobilienmakler 10. ÖSW - Österreichisches Siedlungswerk

www.eureb-institute.eu/presse

www.immobilien.net/presse

