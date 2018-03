SOS Mitmensch: Stopp der Rückführung von Asylsuchenden in akute Krisenregionen

Sicherheit pakistanischer Flüchtlinge liegt in der Hand von Mikl-Leitner

Wien (OTS) - Angesichts der Verhaftung und drohenden Abschiebung von acht pakistanischen Flüchtlingen aus dem Servitenkloster, ruft SOS Mitmensch Innenministerin Mikl-Leitner zu einem umgehenden Stopp der Rückführung von Asylsuchenden in akute Krisenregionen auf. Eine menschliche Lösung für die pakistanischen Flüchtlinge ist nach wie vor möglich, sie liegt in der Hand der Innenministerin. Deren Versuch, sich vor der Verantwortung zu drücken, ist zum Scheitern verurteilt. Mikl-Leitner ist für die Sicherheit aller Menschen, die österreichischen Boden betreten, verantwortlich, so die Menschenrechtsorganisation.

"Die in Österreich befindlichen Flüchtlinge aus Pakistan haben extreme Risiken und unvorstellbare Strapazen auf sich genommen, um den Fängen der Taliban zu entkommen. Die Geflüchteten wollen nichts anderes, als fernab fanatischer Fundamentalisten ein normales Leben führen. Es ist eine Schande, dass Innenministerin Mikl-Leitner dazu bisher nichts anderes einfällt, als diese Menschen zurück in keine Zukunft abzuschieben", ist SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak über die Vorgangsweise der Innenministerin empört. "Während die 16-jährige Pakistani Malala Yousafzai für ihren Einsatz gegen die Taliban bei der UN-Jugendversammlung in New York zu Recht gefeiert und als "Inspiration für Millionen" bezeichnet wird, verschließt Mikl-Leitner ihre Augen vor der Situation der Menschen, die nach Europa geflohen sind, weil sie nicht mit der Taliban kooperieren wollen."

Pollak richtet einen eindringlichen Appell an die Innenministerin:

"Frau Ministerin, Gleichgültigkeit gegenüber Menschenschicksalen hat noch nie Probleme gelöst, Unmenschlichkeit erst recht nicht. Als Politikerin mag es üblich sein, sich einen dicken Panzer zuzulegen und Verantwortung von sich zu schieben. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, den Panzer abzulegen und sich dem Schicksal der Flüchtlinge zu stellen, bevor es für die Betroffenen zu spät ist. Eine menschliche Lösung ist möglich. Sie liegt in Ihrer Hand, Frau Ministerin. Politik heißt, Zukunft gestalten, nicht sie den Menschen wegzunehmen."

